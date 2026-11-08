F1 GP Brasile | Ferrari, domenica amara per Leclerc: “Non avevo passo”

São Paulo – Charles Leclerc taglia il traguardo di Interlagos in settima posizione. Il monegasco, quattordicesimo al via per via della penalità dopo il cambio di power unit, riesce comunque a terminare la gara davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton, nono dopo una partenza incredibilmente promettente.

Il pilota britannico, infatti, riesce a recuperare ben dieci posizioni al via – Hamilton parte ventesimo – mentre Leclerc resta bloccato nelle retrovie, recuperando lentamente posizioni. Al decimo giro le due Ferrari si ritrovano fianco a fianco – Lewis perde posizioni, Leclerc invece avanza – ed è il monegasco ad avere la meglio e a prendersi la posizione. Nella lotta fra compagni di squadra, però, si inserisce inaspettatamente anche la Aston Martin di Fernando Alonso: con la pioggia lo spagnolo riesce a sfruttare al meglio la sua sfortunata vettura e a dare filo da torcere alla SF-26.

Il contatto con Lawson e la penalità post-gara

La lotta con la Aston o altre vetture come la Racing Bulls o la Williams dimostrano quanto la gara di Leclerc sia assolutamente incolore. La Ferrari sembra dare qualche guizzo soltanto con Hamilton, che però ha le gomme distrutte e non riesce a tenere il passo di Charles. La sua gara segue una strategia lineare, simile a quella degli avversari e con le soste Leclerc non perde posizioni, ma gravita intorno alla decima posizione. È solo nell’ultimo stint, dopo aver montato le intermedie, che il numero sedici riesce a recuperare posizioni, arrivando al contatto con la Racing Bulls di Liam Lawson, che ne esce con dei danni alla posteriore sinistra. Alla fine la rossa riesce ad imporsi, tagliando il traguardo in settima posizione, ma non senza conseguenze: la Racing Bulls si rivolge infatti ai commissari nel post-gara, ed arriva la penalità. Proprio il contatto avrebbe rallentato la VCarb e permesso a Charles di effettuare il sorpasso, col risultato di cinque secondi sul tempo di gara per Leclerc, che scala così in ottava posizione.

Leclerc: “Il primo stint è stato orribile”

“Negli ultimi nove anni, ci sono state davvero poche volte in cui siamo riusciti ad essere forti in condizioni come queste. Spesso infatti, ci è andata male. Però, sì, di solito fatichiamo come squadra. Oggi comunque penso che Lewis aveva un passo molto buono, soprattutto nel primo stint, quindi spero che almeno con questa differenza di passo si può imparare qualcosa – ha dichiarato Leclerc nel post gara – dopo sulla soft non sono completamente d’accordo, però perché penso che quando era asciutto il passo c’era, avevamo gomme molto usate e non ci siamo fermati come altri, però il passo c’era in quei pochi giri. Per il resto, possiamo dire che il passo non non c’era.

“L’esecuzione è stata ok, ma il passo nel primo stint è stato orribile per me. Voglio dire, in particolare alla partenza, abbiamo avuto così tanti problemi a portare quelle gomme in temperatura, è stato incredibile e semplicemente inguidabile. Lewis ha trovato decisamente un modo perché ha fatto una partenza incredibile, ma per me è stato come guidare sul ghiaccio. Più tardi ho ritrovato il passo, ma ho avuto pochissima aria pulita e abbiamo anche perso molto tempo nei rettilinei. Quindi il primo stint è stato pessimo. Il secondo stint sulla soft è stato in realtà piuttosto buono, ma beh, voglio dire, non molta aria pulita, quindi e alla fine, essendo pazienti e facendo la scelta giusta più tardi, finiamo settimi, dietro ai primi tre team ed è così che vanno le cose” ha aggiunto il monegasco.

“Penso ancora che ci sia così tanto da imparare. Nelle qualifiche abbiamo imparato una quantità enorme ieri e penso che in qualifica ci siano cose che possiamo fare meglio e da cui possiamo imparare da ieri. Per oggi, ancora in qualifica, ho sentito che stavamo andando incontro alla pioggia ed è come il lancio di una moneta e forse finiamo dal lato giusto delle cose, o finiamo dal lato che è semplicemente un disastro completo da guidare. Quindi abbiamo un sacco di lavoro da fare su quel fronte”.

Perché Charles Leclerc è partito quattordicesimo ed è arrivato ottavo al GP del Brasile? Leclerc è scattato dalla quattordicesima posizione a causa di una penalità rimediata per il cambio della power unit. Pur avendo tagliato il traguardo al settimo posto, il monegasco è stato retrocesso all’ottava posizione finale per via di una sanzione di cinque secondi inflitta nel post-gara.

Qual è stato il motivo della penalità di cinque secondi inflitta a Leclerc nel post-gara? I commissari hanno sanzionato Leclerc per un contatto con la Racing Bulls di Liam Lawson, avvenuto durante un sorpasso nell’ultimo stint con gomme intermedie. L’impatto ha causato danni alla gomma posteriore sinistra di Lawson, spingendo il team avversario a reclamo e provocando la penalizzazione del monegasco.

Come si è svolto il duello tra Leclerc, Hamilton e Alonso nei primi giri a Interlagos? Al decimo giro Leclerc ha ingaggiato un duello diretto con Hamilton, superandolo per la posizione. Nella contesa tra le due Ferrari si è inserita anche l’Aston Martin di Fernando Alonso, capace di sfruttare le condizioni di bagnato per mettere in difficoltà la SF-26 nel corso delle prime fasi.

Quali problemi ha riscontrato Leclerc nel primo stint di gara? Leclerc ha definito orribile il proprio avvio a causa dell’estrema difficoltà nel portare in temperatura gli pneumatici, arrivando a paragonare la guida a una corsa sul ghiaccio.Il monegasco ha inoltre lamentato uno scarso ritmo, la mancanza di aria pulita e sensibili perdite di tempo nei tratti rettilinei.

Cosa ha dichiarato Leclerc in merito al rendimento della Ferrari in condizioni di bagnato? Il pilota monegasco ha spiegato che la squadra fatica in tali condizioni meteo da ormai nove anni. Pur evidenziando un passo positivo nei pochi giri con pista asciutta su mescola soft, Leclerc ha sottolineato che resta moltissimo lavoro da svolgere per ottimizzare le prestazioni quando la pioggia altera i valori.