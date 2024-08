McLaren | Piastri: “Occhio alle gomme: Monza quest’anno è diversa e bisogna abituarsi”

La prima giornata di prove libere a Monza ha confermato il trend delle ultime gare, ovvero come i quattro top team non siano riusciti a dare un’indicazione precisa delle forze in pista attraverso giro secco e ritmo sulla lunga distanza. La sensazione è che la McLaren sia ancora una volta la vettura migliore, senza però avere un vantaggio importante sulla concorrenza. Il nuovo asfalto però è una chiave del fine settimana brianzolo, anche perché le gomme, come indicato oggi dalla Pirelli, sembrano soffrire un po’ più del solito, tant’è che le due soste non sono escluse a priori.

“La giornata è andata bene – ha detto Piastri, quarto a fine giornata. C’è ancora qualcosa da sistemare, ma il passo e il potenziale sono sicuramente lì, quindi sono soddisfatto. Le gomme sono state un aspetto interessante per tutti oggi, e dovremo capire come evolveranno nel corso del weekend, ma il nostro ritmo era buono. Monza è cambiata parecchio con i nuovi cordoli e la riasfaltatura, ci vuole un po’ per abituarsi, ma nel complesso è stato un buon venerdì. Il caldo si fa sentire, anche se fortunatamente questa non è la pista più impegnativa fisicamente. Il problema principale riguarda le gomme, ma è lo stesso per tutti”.