F1 GP Brasile | Ferrari, Leclerc: “Importante chiarirsi con Lewis, non dobbiamo per forza essere d’accordo”

Charles Leclerc ha chiuso le qualifiche del Gran Premio del Brasile al quarto posto, ma in virtù della penalità di dieci posizioni per la sostituzione del motore endotermico scatterà dalla quattordicesima casella nella gara di domani. Per entrambe le Ferrari sarà una domenica in salita: Lewis Hamilton partirà ventesimo, penalizzato per la sostituzione dell’intera power unit (in precedenza aveva effettuato un ulteriore cambio di motore endotermico, esattamente come il compagno). Nelle FP3 il britannico ha avuto altri problemi di natura tecnica, e per questo la decisione di smarcare un’unità completamente nuova.

Per il monegasco la qualifica brasiliana, svoltasi sotto una pioggia a tratti torrenziale, è stata una delle più positive in queste condizioni. Da quando è arrivato in Ferrari, per sua stessa ammissione, girare sul bagnato è sempre stato complicato, con errori a volte grossolani e un feeling mai sbocciato.

Leclerc ammette: “Una qualifica più positiva del risultato”

Leclerc ha ripercorso la sessione sottolineando quanto sia stato prezioso il lavoro svolto, nonostante la penalità: “È stata una qualifica molto più positiva del risultato che abbiamo avuto. Il risultato, certo, non mi soddisfa, ma è una di quelle sessioni in cui ho imparato io e ha imparato di più il team. Sapendo di avere dieci posizioni di penalità ho deciso di essere molto più aggressivo nelle direzioni in cui andavo durante la qualifica: con l’ala, con altre cose, con i tool sul volante. Penso sia stato un esperimento che pagherà”.

La scelta della Ferrari di anticipare le penalità proprio in Brasile, spiegata da Fred Vasseur subito dopo la sessione, ha dato al pilota la libertà di sperimentare. Il team principal aveva sottolineato come l’obiettivo fosse risparmiare gomme e costruire una gara di rimonta, con condizioni che dovrebbero restare simili anche domani.

Leclerc: il nodo bagnato da quando corre in Ferrari

Il monegasco ha descritto una difficoltà che lo accompagna da quando è in Ferrari: “Sono in Ferrari da nove anni e devo dire la verità: non ho mai avuto in questa macchina il feeling che avevo nelle categorie minori. Il bagnato era forse il mio punto più forte, ma in Ferrari ho sempre fatto fatica, e dobbiamo ancora trovare la quadra. Oggi però è stato positivo, perché abbiamo provato tante cose e in certi momenti della qualifica, in condizioni in cui di solito non c’è nessun feeling con questa macchina, ce n’era uno molto buono”.

“In Q3, continuando a sperimentare, siamo finiti dal lato sbagliato, ma è stato molto interessante, e spero che ci porti ad avere più consistenza e più feeling in condizioni del genere”. Il quarto tempo, ottenuto in una sessione dominata da pioggia e vento, è quindi un segnale incoraggiante in vista di eventuali condizioni simili in gara.

Il chiarimento con Hamilton e Vasseur

Dopo i giorni di polemiche seguiti al Gran Premio del Messico, Leclerc ha affrontato anche il tema del rapporto con Hamilton e con il team principal. Dopo la nascita della figlia Bianca, il pilota era tornato in Brasile solo nella giornata di giovedì ed era assente nel classico incontro con i media: “Serve sempre avere una discussione, ma non penso sia il caso di continuare a parlarne così a lungo. Ne parliamo da tantissimi giorni. Abbiamo parlato con Lewis, e per me la cosa più importante è chiarirsi: io ho detto la mia opinione a Lewis, lui mi ha detto la sua. Non dobbiamo essere sempre d’accordo, ma è importante chiudere questo capitolo”.

Vasseur aveva già raccontato la riunione di giovedì sera in hotel, giudicandola positiva. Le parole del monegasco confermano l’impressione che dentro la squadra il tema sia stato in parte archiviato, anche se Hamilton ha spiegato prima del weekend di non avere ancora un piano preciso e di ritenere necessario più di un incontro per arrivare a una soluzione.

La gara di domenica

Il Gran Premio di San Paolo scatta domenica 8 novembre alle 14 locali, le 18 in Italia, sulla distanza di 71 giri e 305,879 chilometri. Leclerc partirà dalla quattordicesima posizione, Hamilton dalla ventesima, con la Ferrari che punta su una rimonta resa possibile dalla scelta di conservare gomme in qualifica e dal meteo, che a Interlagos può cambiare lo scenario in pochi minuti. Una Safety Car o una bandiera rossa offrirebbero opportunità ai piloti in rimonta.

Per la squadra l’obiettivo è difendere il secondo posto nel costruttori. Per i due piloti, dopo le tensioni del Messico, la gara è anche l’occasione per dimostrare di saper lavorare insieme in condizioni complicate, come ha chiesto Vasseur ribadendo che il marchio viene prima dei singoli.