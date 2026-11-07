F1 GP Brasile | Mercedes, Russell recrimina: “Era il giro da pole, abbiamo sbagliato valutazione”

George Russell ha chiuso al secondo posto le qualifiche del Gran Premio di San Paolo, ventesimo appuntamento stagionale del Mondiale 2026 di Formula 1. Una sessione particolarmente complicata, condizionata dalla pioggia, che ha costretto la direzione gara a interrompere momentaneamente la Q1 prima di consentire ai piloti di tornare in pista per completare il programma.

Le condizioni dell’asfalto hanno reso le ultime due fasi delle qualifiche una sfida soprattutto sul piano della sensibilità e della gestione degli pneumatici intermedi. In questo scenario, il britannico della Mercedes ha trovato un ottimo feeling con la propria monoposto, riuscendo a inserirsi nella lotta per la pole position. Il risultato finale, tuttavia, lascia spazio a qualche rimpianto.

Russell ritiene infatti di avere avuto a disposizione il potenziale per conquistare la prima posizione, ma un episodio nel corso del suo tentativo decisivo, prima del ritorno della pioggia, ha compromesso le sue possibilità. Dopo aver fatto registrare i migliori riferimenti nei primi due settori, l’inglese è stato costretto a modificare il proprio programma in seguito a un’indicazione arrivata dal muretto box, relativa alla necessità di prendere spazio dalla Williams di Alexander Albon.

Una situazione, non gradita al pilota della Mercedes che ha esternato via radio tutto il suo dissenso per la decisione presa, che gli ha fatto perdere tempo proprio nella fase conclusiva del giro impedendogli di migliorarsi. Pochi istanti dopo la pioggia ha fatto il suo ritorno, con la pole rimasta tra le mani di Norris.

Al termine delle qualifiche, Russell non ha nascosto il proprio disappunto per l’occasione mancata, riconoscendo comunque i meriti di Norris, autore della pole position: “Congratulazioni a Lando, ma sì, quello era decisamente il giro da pole. C’è stato un errore di valutazione da parte nostra: dobbiamo capire cosa è successo, dato che la pioggia stava arrivando e avremmo dovuto semplicemente finire il giro”.

Il pilota Mercedes ha quindi sottolineato quanto si sia sentito a proprio agio al volante nelle condizioni di pista bagnata. Una sensazione particolarmente positiva, soprattutto considerando che non gli capitava da diverso tempo di avvertire una simile fiducia nella monoposto. Russell ha anche evidenziato come, durante la sessione, il feeling fosse persino migliore sul bagnato rispetto alle condizioni di asciutto.

“Dipende dal tempo. Mi sentivo bene in pista; è la prima volta da un po’ che mi sento così sicuro nella vettura, più a mio agio sul bagnato che sull’asciutto. Vorrei comprendere il motivo, mi sentivo più me stesso nella lotta per la pole in ogni singolo giro, ma purtroppo quando contava non abbiamo concretizzato”, ha aggiunto l’inglese.

Per Russell resta dunque la soddisfazione di una prestazione competitiva, accompagnata però dal rammarico per non essere riuscito a concretizzare un’opportunità che sembrava alla sua portata. A rendere ancora meno favorevole il bilancio delle qualifiche dell’inglese c’è inoltre la penalità di cinque posizioni in griglia, che lo costringerà a partire dalla settima posizione, conseguenza dell’installazione del sesto motore endotermico stagionale sulla sua W17.

In che posizione ha concluso George Russell le qualifiche del GP di San Paolo 2026?

George Russell ha conquistato il secondo posto nelle qualifiche del Gran Premio di San Paolo 2026, alle spalle di Lando Norris, autore della pole position. Il pilota Mercedes ha mostrato un buon ritmo sul bagnato, arrivando vicino alla possibilità di ottenere il miglior tempo.

Perché George Russell non è riuscito a conquistare la pole position?

Il britannico ha perso tempo nel corso del tentativo decisivo dopo aver ricevuto dai box l’indicazione di prendere spazio alla Williams di Alexander Albon. Nonostante avesse fatto registrare i migliori riferimenti nei primi due settori, non è riuscito a completare il giro ed è rientrato ai box.

Cosa ha dichiarato Russell sull’episodio che gli è costato la pole?

Russell ha parlato di un errore di valutazione da parte della squadra, sottolineando che, con la pioggia in arrivo, sarebbe stato necessario completare il giro. Il pilota Mercedes riteneva che quello fosse il tentativo giusto per conquistare la pole position a Interlagos.

Come si è trovato Russell alla guida della Mercedes sul bagnato?

L’inglese ha raccontato di aver avvertito una fiducia particolare nella monoposto, arrivando a sentirsi più a proprio agio sul bagnato che sull’asciutto. Ha inoltre sottolineato che non provava una sensazione simile da diverso tempo e di essersi sentito competitivo durante tutta la sessione.

Perché Russell dovrà scontare cinque posizioni di penalità in griglia?

Nonostante il secondo posto ottenuto in qualifica, Russell dovrà arretrare di cinque posizioni sulla griglia di partenza del Gran Premio di San Paolo. La penalità è legata all’installazione del sesto motore endotermico stagionale sulla sua Mercedes.