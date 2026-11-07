F1 GP Brasile | Mercedes, Antonelli: “Ho commesso un grosso errore, ma è bastato per il terzo posto”

Andrea Kimi Antonelli ha chiuso al terzo posto le qualifiche del Gran Premio di San Paolo. Il giovane pilota italiano, al suo primo weekend da campione del mondo dopo la matematica conquista del titolo arrivata domenica scorsa nella gara di Città del Messico, ha ottenuto un risultato importante sul circuito brasiliano di Interlagos.

Un appuntamento speciale per il neo iridato, che proprio sulla pista di casa del suo idolo Ayrton Senna ha scelto di sfoggiare una livrea particolare per il proprio casco, rendendo omaggio al campione brasiliano. In pista Antonelli ha conquistato la terza posizione, alle spalle della McLaren di Lando Norris, autore della pole position, e della Mercedes gemella del compagno di squadra George Russell.

La classifica delle qualifiche, tuttavia, non rispecchierà completamente la griglia di partenza della gara. Russell dovrà infatti scontare una penalità di cinque posizioni per aver montato sulla propria W17 il sesto motore endotermico della stagione. Una circostanza che permetterà ad Antonelli di scattare dalla prima fila, proprio accanto a Norris, il pilota al quale è succeduto nell’albo d’oro del Mondiale.

Al termine delle qualifiche, il giovane italiano ha raccontato le difficoltà incontrate nel corso della sessione, condizionata dalle condizioni di pista bagnata. Per Antonelli si trattava di una prima esperienza sul tracciato di Interlagos in queste condizioni, un’incognita che ha reso ancora più impegnativo il lavoro al volante della Mercedes.

“È stato molto complicato. Ad essere sincero, non sapevo cosa aspettarmi non avendo mai guidato qui sul bagnato, quindi non sapevo cosa sarebbe successo. Ho faticato un po’ con le intermedie e ho commesso un grosso errore, quasi uscendo alla curva 5, ma è bastato comunque per il terzo posto: sono felice e ora ci concentriamo su domani”, ha dichiarato il neo iridato.

Il terzo posto rappresenta una buona base di partenza in vista della gara, soprattutto considerando la possibilità di ritrovarsi in prima fila. Resta però da capire quale sarà il comportamento del meteo nella giornata di domani. Le condizioni atmosferiche, infatti, potrebbero ancora rimescolare le carte e costringere i piloti ad adattarsi rapidamente a uno scenario differente.

Antonelli ha spiegato di voler arrivare preparato a qualsiasi eventualità, consapevole che l’esperienza maturata nelle qualifiche potrà aiutarlo ad affrontare con maggiore sicurezza un’eventuale gara sul bagnato.

“Prima di tutto vediamo come sarà il tempo, ma in generale cercheremo di essere pronti a qualsiasi evenienza sul bagnato. Ovviamente avrò molta più conoscenza in vista di domani, ma vediamo perché il tempo è stato imprevedibile; come ho detto, cercheremo di farci trovare pronti a tutto”, ha concluso Antonelli.

Per il campione del mondo in carica si prospetta dunque un’altra occasione per confermare il proprio valore in un fine settimana dal significato particolare. Dopo aver conquistato il titolo iridato in Messico, Antonelli vuole continuare a essere protagonista anche in Brasile. La prima fila conquistata grazie alla penalità di Russell rappresenta un’opportunità importante: davanti a lui ci sarà il solo Norris. L’obiettivo sarà trasformare il risultato delle qualifiche in un’altra prestazione importante.

In quale posizione ha concluso Kimi Antonelli le qualifiche del GP del Brasile 2026?

Kimi Antonelli ha conquistato il terzo posto nelle qualifiche del Gran Premio di San Paolo, alle spalle di Lando Norris, autore della pole position, e del compagno di squadra George Russell. Grazie alla penalità inflitta al britannico, il pilota italiano partirà dalla prima fila. Perché Antonelli partirà dalla prima fila nel GP del Brasile? Antonelli scatterà dalla prima fila grazie alla penalità di cinque posizioni inflitta a George Russell. Il pilota Mercedes dovrà scontarla per aver montato sulla propria W17 il sesto motore endotermico della stagione. L’italiano avrà quindi l’opportunità di partire accanto a Lando Norris. Quali difficoltà ha incontrato Antonelli durante le qualifiche a Interlagos? Il pilota italiano ha raccontato di aver faticato con le gomme intermedie, anche perché non aveva mai guidato sul bagnato sul circuito brasiliano. Durante la sessione ha inoltre commesso un errore alla curva 5, rischiando di uscire di pista, ma è riuscito comunque a ottenere il terzo tempo. Cosa ha detto Antonelli dopo il terzo posto in qualifica? Antonelli ha definito le qualifiche molto complicate, ammettendo di non sapere cosa aspettarsi dalle condizioni di pista bagnata. Ha comunque espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando che l’errore commesso alla curva 5 non gli ha impedito di conquistare una posizione importante. Quali sono le aspettative di Antonelli per la gara del GP Brasile? Il campione del mondo vuole prepararsi a qualsiasi scenario, soprattutto in considerazione dell’incertezza meteorologica. Antonelli ha spiegato che l’esperienza acquisita nelle qualifiche gli permetterà di affrontare con maggiore conoscenza un’eventuale gara sul bagnato, senza escludere condizioni differenti.