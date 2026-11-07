F1 GP Brasile | Lawson in seconda fila con la Racing Bulls: “Macchina veloce in ogni condizione”

Giornata speciale per Liam Lawson, che a Interlagos ha chiuso quinto le qualifiche del Gran Premio del Brasile. Per le penalità inflitte a Russell e Leclerc per i cambi motore, il pilota della Racing Bulls partirà terzo, in seconda fila. Una prestazione eccezionale sotto la pioggia, nel momento forse più complicato del suo rapporto con la squadra, che sembra orientata a non confermarlo per la prossima stagione.

La scelta della squadra di Faenza appare quantomeno discutibile, visti gli 83 punti conquistati dal neozelandese nel corso dell’anno, alcuni anche nelle tre gare disputate con la Red Bull. Numeri che ne certificano il talento, anche nel confronto con il compagno di squadra Lindblad, che pur essendo un debuttante è considerato uno degli astri nascenti della Formula 1. Lawson, intanto, fa il suo con prestazioni di livello e una qualifica da sogno. E in gara, con la pioggia, potrebbe arrivare un risultato inatteso.

Lawson: “Una macchina forte per tutta la qualifica”

Il pilota ha commentato la giornata sottolineando la solidità della vettura e la frustrazione per un ultimo giro condizionato dal traffico: “È stata una giornata davvero positiva per noi. Ho avuto una macchina molto competitiva durante tutta la qualifica, e questo è un grande segnale per la squadra. Nel mio ultimo giro lanciato ho dovuto alzare il piede perché ero troppo vicino a Alonso, ed è un peccato, perché credo ci fosse ancora tempo da trovare”.

“Sono molto contento di partire terzo, in una posizione forte per sfruttare le opportunità della gara di domani. Non mi dispiacerebbe vedere un po’ di pioggia domani, ma sappiamo di avere una macchina veloce in entrambe le condizioni, quindi non vedo l’ora in ogni caso”.

Lindblad: l’uscita in Q2 per un problema alla power unit

Meno fortunata la sessione del compagno di squadra, fermato in Q2 da un’anomalia tecnica. Il giovane pilota ha spiegato il momento: “È un peccato finire la qualifica in questo modo. Purtroppo ho dovuto fermare la macchina per un problema alla power unit, che analizzeremo insieme al team questa sera. Fin dall’inizio della Q1 mi sono sentito molto bene e mi sono divertito moltissimo in macchina, e credo che ci sarebbe stato altro da trovare se avessi potuto continuare a costruire il mio passo in Q2 e Q3″.

“Avevo già un po’ di esperienza sul bagnato in Malesia e a Singapore, ma credo sia stata la prima volta che ho davvero spinto la macchina al limite in queste condizioni. È importante concentrarsi sul fatto che siamo competitivi, la macchina è veloce, e Liam e la squadra hanno fatto un ottimo lavoro oggi. Vedremo cosa porterà domani, ma sono fiducioso che, con una gara pulita, possiamo recuperare terreno e lottare per i punti”.

Il quadro tecnico di Tim Gross

Il direttore tecnico della Racing Bulls, Tim Gross, ha ricostruito il lavoro svolto dalla squadra nel corso del weekend, segnalando come la qualifica sia nata dopo una serie di aggiustamenti: “È stata una qualifica sul bagnato strepitosa per il team, ma con emozioni contrastanti. Dopo le libere del venerdì pensavamo di essere competitivi, ma sentivamo che dalla macchina potesse arrivare ancora qualcosa”.

“Ora capiamo un po’ meglio l’aggiornamento aerodinamico portato ad Austin, siamo riusciti a estrarne un altro piccolo passo in avanti e abbiamo deciso di adottarlo per oggi. Il bilanciamento della macchina andava migliorato nel secondo settore, e con alcune modifiche di assetto nella notte siamo riusciti a correggerlo. Nelle FP3 abbiamo mostrato che tutto si era messo insieme, e siamo stati contenti della nostra competitività sull’asciutto”.

Il responsabile tecnico ha poi descritto la dinamica della sessione, con l’inizio sotto una pioggia fortissima: “La qualifica era prevista bagnata e, dopo forti scrosci, le sessioni sono iniziate con le gomme da bagnato estremo, per poi passare alle intermedie quando la pioggia più intensa si è fermata. L’intero pacchetto formato da macchina, power unit e piloti è stato eccezionale. Sapevamo che, se avessimo mantenuto tutto pulito, evitato errori e montato la gomma giusta al momento giusto, saremmo avanzati nelle fasi iniziali, e così è stato: siamo stati comodamente veloci per tutta la qualifica”.

Gross ha anche spiegato come il problema di Lindblad abbia limitato il risultato: “Purtroppo la sessione di Arvid in Q2 è stata interrotta da un guasto meccanico. Senza quello, sembrava sulla strada giusta per superare il taglio per la Q3 e partire nei primi dieci. Troveremo una soluzione per domenica e restiamo fiduciosi per una gara di successo. Liam ha mostrato la sua indubbia abilità nel bagnato, ed è rimasto un po’ frustrato per non aver ottenuto ancora di più dalla macchina dopo il traffico incontrato nell’ultimo giro della Q3. È stata una sessione impressionante in condizioni difficili: il premio è una partenza dalla seconda fila, in terza posizione. La gara sarà probabilmente bagnata, e dopo la prestazione odierna pensiamo di essere in una posizione forte per un piazzamento a punti”.

Il futuro di Lawson

Il risultato di Interlagos arriva nel mezzo delle trattative per il 2027. Lawson era già stato coinvolto nel contatto con Verstappen nelle libere di Città del Messico, episodio che gli era costato una penalità in griglia, e il suo nome è collegato a quello di Tsolov, altro pilota del vivaio Red Bull. Con un terzo posto in griglia e un’auto competitiva anche sull’asciutto, il neozelandese offre al team un argomento in più per riconsiderare la scelta.