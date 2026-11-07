F1 GP Brasile | Ferrari, Hamilton: “Amo guidare con la pioggia, ho usato la qualifica come un test”

Il Gran Premio del Brasile sarà tutto in salita per Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo scatterà dalla ventesima posizione, penalizzato per la sostituzione della power unit. Il cambio è stato reso necessario da un problema tecnico emerso nelle FP3, dopo che la Ferrari aveva già sostituito il motore endotermico, intervento eseguito anche sulla SF-26 di Charles Leclerc, il quale partirà a sua volta quattordicesimo. Qualcosa non è andato per il verso giusto sulla monoposto del britannico, che domani dovrà rimontare insieme a Verstappen e al suo compagno di squadra.

Le condizioni incontrate oggi a Interlagos hanno comunque esaltato Hamilton, rinomato mago della pioggia, e domani il meteo dovrebbe essere simile, un elemento che può favorirlo nella scalata verso le posizioni che contano.

Una qualifica usata come test

Sulla sessione disputata sotto la pioggia, a tratti torrenziale, il britannico ha raccontato un pomeriggio più divertente che frustrante: “È stato molto divertente là fuori, è sempre bello sotto la pioggia, ma anche molto complicato. Mi sono divertito moltissimo anche solo nei pochi giri che abbiamo fatto, e vorrei essere ancora lì a lottare con gli altri, ma purtroppo non si può. Lo stesso vale per le gomme per domani”.

Con una penalità che lo avrebbe comunque spedito in fondo alla griglia, Hamilton ha sfruttato la sessione per un lavoro mirato: “Ho usato la qualifica come un test, per assicurarmi che il motore funzionasse e che la vettura desse buone sensazioni, e non vedo l’ora che arrivi domani”.

La squadra ha scelto di anticipare le penalità in Brasile, come spiegato da Fred Vasseur, che aveva indicato Interlagos come pista ideale per rimontare. Il team principal ha anche ricordato il precedente di Verstappen, capace di vincere partendo dalla sedicesima posizione e di risalire dal fondo fino al terzo posto l’anno successivo.

Il lavoro della Ferrari dopo le FP3

Il problema emerso nelle libere del mattino rischiava di compromettere anche la partecipazione alle qualifiche. La Ferrari ha dovuto intervenire sulla power unit di Hamilton in tempi molto stretti, e il britannico ha riconosciuto l’impegno dei meccanici: “Peccato per la penalità, perché credo avessimo una macchina con cui avremmo potuto lottare più avanti, ma domani è un altro giorno. Oggi la squadra ha fatto un grande lavoro per permettermi di prendere parte alle qualifiche dopo quanto accaduto in FP3”.

La giornata di venerdì aveva già mostrato una Ferrari quarta forza, con Hamilton sesto e Leclerc settimo, e un deficit nell’ultimo settore, quello di fatto del rettilineo. La penalità toglie ogni possibilità di valutare il potenziale in qualifica, ma la scelta di mettere subito una power unit nuova libera la squadra da ulteriori sanzioni nelle ultime gare, tra Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi.

Rimonta e pioggia: le speranze di domenica

Alla domanda su cosa aspettarsi in gara, il britannico ha spiegato di puntare sulla rimonta, sfruttando il meteo e il proprio talento sul bagnato: “È quello che cercheremo di fare. Saranno condizioni molto difficili, ma amo correre sotto la pioggia, quindi spero che la macchina funzioni. Scattare dal fondo renderà le cose più difficili, ma spero che troveremo condizioni simili a quelle di oggi e che di conseguenza si presentino diverse opportunità. Ci faremo trovare pronti e daremo il massimo per goderci la gara, rimontare e portare a casa il miglior risultato possibile per la squadra”.

L’obiettivo di un buon piazzamento si lega alla corsa per il secondo posto nel mondiale costruttori, dove la Ferrari ha un margine rassicurante ma non può permettersi passi falsi. Dopo la polemica con Leclerc in Messico, la gara di Interlagos è anche l’occasione per Hamilton e il compagno di dimostrare di saper lavorare per il team in condizioni complicate: partono entrambi lontani dalle posizioni che contano, ma con la stessa necessità di costruire una rimonta senza grossi intoppi.

Il programma

Il Gran Premio di San Paolo scatta domenica 8 novembre alle 14 locali, le 18 in Italia, sulla distanza di 71 giri, pari a 305,879 chilometri. L’Autódromo José Carlos Pace misura 4.309 metri e si percorre in senso antiorario. La Descida do Lago è uno dei punti di sorpasso più efficaci, e la brevità del tracciato tende a mantenere contenuti i distacchi. In caso di pioggia, la combinazione di tratti veloci, curve lente e cambi di pendenza può rendere la corsa imprevedibile, con strategie da modificare in tempi molto rapidi.