Formula 1Ferrari

F1 GP Brasile | Ferrari, Hamilton: “Amo guidare con la pioggia, ho usato la qualifica come un test”

"Peccato per la penalità, avrei potuto lottare per una posizione importante", ha ammesso Lewis

di Peppe Marino7 Novembre, 2026
Lewis Hamilton scatterà ventesimo nel Gran Premio del Brasile dopo la penalità per il cambio della power unit, resa necessaria da un problema tecnico nelle FP3. Il britannico ha usato la qualifica sotto la pioggia come test e punta a una rimonta, forte della sua fama di specialista del bagnato
F1 GP Brasile | Ferrari, Hamilton: “Amo guidare con la pioggia, ho usato la qualifica come un test”

Il Gran Premio del Brasile sarà tutto in salita per Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo scatterà dalla ventesima posizione, penalizzato per la sostituzione della power unit. Il cambio è stato reso necessario da un problema tecnico emerso nelle FP3, dopo che la Ferrari aveva già sostituito il motore endotermico, intervento eseguito anche sulla SF-26 di Charles Leclerc, il quale partirà a sua volta quattordicesimo. Qualcosa non è andato per il verso giusto sulla monoposto del britannico, che domani dovrà rimontare insieme a Verstappen e al suo compagno di squadra.

Le condizioni incontrate oggi a Interlagos hanno comunque esaltato Hamilton, rinomato mago della pioggia, e domani il meteo dovrebbe essere simile, un elemento che può favorirlo nella scalata verso le posizioni che contano.

Una qualifica usata come test

Sulla sessione disputata sotto la pioggia, a tratti torrenziale, il britannico ha raccontato un pomeriggio più divertente che frustrante: “È stato molto divertente là fuori, è sempre bello sotto la pioggia, ma anche molto complicato. Mi sono divertito moltissimo anche solo nei pochi giri che abbiamo fatto, e vorrei essere ancora lì a lottare con gli altri, ma purtroppo non si può. Lo stesso vale per le gomme per domani”.

Con una penalità che lo avrebbe comunque spedito in fondo alla griglia, Hamilton ha sfruttato la sessione per un lavoro mirato: “Ho usato la qualifica come un test, per assicurarmi che il motore funzionasse e che la vettura desse buone sensazioni, e non vedo l’ora che arrivi domani”.

La squadra ha scelto di anticipare le penalità in Brasile, come spiegato da Fred Vasseur, che aveva indicato Interlagos come pista ideale per rimontare. Il team principal ha anche ricordato il precedente di Verstappen, capace di vincere partendo dalla sedicesima posizione e di risalire dal fondo fino al terzo posto l’anno successivo.

Il lavoro della Ferrari dopo le FP3

Il problema emerso nelle libere del mattino rischiava di compromettere anche la partecipazione alle qualifiche. La Ferrari ha dovuto intervenire sulla power unit di Hamilton in tempi molto stretti, e il britannico ha riconosciuto l’impegno dei meccanici: “Peccato per la penalità, perché credo avessimo una macchina con cui avremmo potuto lottare più avanti, ma domani è un altro giorno. Oggi la squadra ha fatto un grande lavoro per permettermi di prendere parte alle qualifiche dopo quanto accaduto in FP3”.

La giornata di venerdì aveva già mostrato una Ferrari quarta forza, con Hamilton sesto e Leclerc settimo, e un deficit nell’ultimo settore, quello di fatto del rettilineo. La penalità toglie ogni possibilità di valutare il potenziale in qualifica, ma la scelta di mettere subito una power unit nuova libera la squadra da ulteriori sanzioni nelle ultime gare, tra Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi.

Rimonta e pioggia: le speranze di domenica

Alla domanda su cosa aspettarsi in gara, il britannico ha spiegato di puntare sulla rimonta, sfruttando il meteo e il proprio talento sul bagnato: “È quello che cercheremo di fare. Saranno condizioni molto difficili, ma amo correre sotto la pioggia, quindi spero che la macchina funzioni. Scattare dal fondo renderà le cose più difficili, ma spero che troveremo condizioni simili a quelle di oggi e che di conseguenza si presentino diverse opportunità. Ci faremo trovare pronti e daremo il massimo per goderci la gara, rimontare e portare a casa il miglior risultato possibile per la squadra”.

L’obiettivo di un buon piazzamento si lega alla corsa per il secondo posto nel mondiale costruttori, dove la Ferrari ha un margine rassicurante ma non può permettersi passi falsi. Dopo la polemica con Leclerc in Messico, la gara di Interlagos è anche l’occasione per Hamilton e il compagno di dimostrare di saper lavorare per il team in condizioni complicate: partono entrambi lontani dalle posizioni che contano, ma con la stessa necessità di costruire una rimonta senza grossi intoppi.

Il programma

Il Gran Premio di San Paolo scatta domenica 8 novembre alle 14 locali, le 18 in Italia, sulla distanza di 71 giri, pari a 305,879 chilometri. L’Autódromo José Carlos Pace misura 4.309 metri e si percorre in senso antiorario. La Descida do Lago è uno dei punti di sorpasso più efficaci, e la brevità del tracciato tende a mantenere contenuti i distacchi. In caso di pioggia, la combinazione di tratti veloci, curve lente e cambi di pendenza può rendere la corsa imprevedibile, con strategie da modificare in tempi molto rapidi.

Per quale motivo Lewis Hamilton prenderà il via dall’ultima posizione nel GP del Brasile?
Lewis Hamilton scatterà dalla ventesima casella a causa della sostituzione completa della power unit sulla sua SF-26. L’intervento d’urgenza si è reso necessario a seguito di un problema tecnico emerso nelle FP3, dopo che la Ferrari aveva già sostituito il motore endotermico su entrambe le monoposto.
In che modo Hamilton ha interpretato la sessione di qualifica disputata sotto la pioggia?
Sapendo di dover scontare la sanzione in griglia, Hamilton ha affrontato le qualifiche come un test fondamentale. Il britannico ha sfruttato i pochi giri a disposizione per verificare il corretto funzionamento del nuovo motore e trovare il giusto feeling con la vettura su pista torrenziale in vista della gara.
Quale giudizio ha espresso Hamilton sul lavoro svolto dai meccanici della Scuderia Ferrari?
Il sette volte campione del mondo ha lodato pubblicamente la squadra per lo straordinario sforzo compiuto nel box. L’intervento rapido dei meccanici dopo il guasto riscontrato nelle FP3 ha infatti consentito a Hamilton di scendere in pista in tempo per disputare la sessione di qualifica a Interlagos.
Su quali fattori punta Hamilton per costruire la propria rimonta a Interlagos?
Hamilton punta a sfruttare la propria abilità di guida sul bagnato e la presenza di condizioni meteorologiche avverse, considerate ideali per rimescolare le carte. Il britannico confida nelle opportunità strategiche che potrebbero presentarsi in gara per risalire il gruppo e raccogliere punti fondamentali per il team.
Qual è la rilevanza del risultato del GP del Brasile per la classifica della Ferrari?
La rimonta di Hamilton e Leclerc è fondamentale per difendere il secondo posto della Ferrari nel mondiale costruttori. Inoltre, l’introduzione di una power unit fresca a San Paolo permette alla squadra di affrontare i conclusivi appuntamenti stagionali di Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi senza ulteriori sanzioni.

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Ferrari

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti potrebbe interessare

Ultime news F1

Altre notizie in primo piano

Gran Premio del Brasile

Venerdi 6 novembre

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)16:30 -17:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)20:00 - 21:00

Sabato 7 novembre

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)15:30 - 16:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)19:00 - 20:00

Domenica 8 novembre

Gara (Sky Sport F1 HD)18:00
4.309 Km | 71 giri

Foto F1

https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261031033750 13901https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261102005612 5947https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261031032216 2654https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261031033556 4689https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261031032551 12141https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261031033228 27592https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261031033947 29518https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261031034249 29997https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2026/GP MESSICO/mini/20261031031649 22530