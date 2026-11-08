F1 GP Brasile | Piastri eliminato in Q2: Stella spiega cosa è successo in McLaren

Se da un lato McLaren sorride per la pole position conquistata da Lando Norris, dall’altro lato del box la delusione è grande per Oscar Piastri. L’australiano non è riuscito a superare il taglio della Q2 nelle qualifiche del Gran Premio del Brasile, chiudendo la sessione al dodicesimo posto. Un risultato che non rispecchia le aspettative della squadra, soprattutto considerando il buon potenziale mostrato dalla MCL40 nel corso del fine settimana.

A condizionare la qualifica di Piastri sono state soprattutto le condizioni particolarmente complicate della pista, rese insidiose dalla pioggia e dall’asfalto estremamente scivoloso. La situazione è progressivamente migliorata nel corso della sessione, ma la gestione delle gomme e la scelta del momento giusto per passare alle intermedie si sono rivelate determinanti.

Piastri fuori in Q2, decisiva la bandiera rossa

Lo stesso pilota australiano ha riconosciuto le difficoltà incontrate, sottolineando quanto fosse complicato interpretare l’evoluzione della pista. Piastri si trovava infatti molto avanti rispetto agli altri quando è arrivato il momento di prendere una decisione sulle gomme, con il rischio concreto che una bandiera rossa anticipata potesse cambiare completamente gli equilibri della sessione.

Una situazione che si è effettivamente verificata, impedendogli di completare il tentativo necessario per conquistare un posto in Q3.

“Le qualifiche sono state molto difficili, soprattutto all’inizio, quando la pista era incredibilmente scivolosa. Verso la fine la situazione è diventata un po’ più semplice, ma la scelta delle gomme sarebbe stata comunque complicata perché ero molto avanti e c’era sempre il rischio che una bandiera rossa anticipata potesse cambiare le cose. Abbiamo pagato il prezzo di questa situazione, mancando l’accesso alla Q3”, ha spiegato Piastri.

L’australiano ha comunque evidenziato le sensazioni positive avute al volante della monoposto, sia sul bagnato sia sull’asciutto, condizioni nelle quali McLaren ha mostrato segnali di competitività durante il weekend.

“La macchina si comportava abbastanza bene sul bagnato e questo fine settimana siamo stati più competitivi e a nostro agio sull’asciutto. È quindi deludente non essere riusciti a sfruttare meglio la sessione”.

Stella difende Piastri: penalizzato dalla bandiera rossa

A fare chiarezza sull’eliminazione dell’australiano è stato Andrea Stella. Il team principal McLaren ha riconosciuto che Piastri è stato penalizzato da una circostanza fuori dal controllo della squadra, arrivata proprio mentre il pilota stava per completare un giro che, con ogni probabilità, gli avrebbe permesso di superare il taglio della Q2.

“È un peccato per Oscar, che è stato penalizzato da una bandiera rossa proprio mentre stava per completare un giro che probabilmente gli avrebbe consentito di superare il taglio della Q2. È stato difficile valutare il momento giusto per passare alle gomme intermedie e la bandiera rossa era al di fuori del nostro controllo”, ha dichiarato Stella.

Il dirigente italiano ha comunque promosso il lavoro della squadra nella gestione di una sessione resa particolarmente complessa dal rapido cambiamento delle condizioni meteorologiche.

Stella ha inoltre sottolineato i progressi ottenuti grazie al pacchetto di aggiornamenti portato a Interlagos. Le novità tecniche hanno restituito i riscontri attesi durante le tre sessioni di prove libere, anche se il team principal ha precisato che questo non significa aver improvvisamente a disposizione la macchina più veloce del gruppo.

McLaren guarda alla gara: condizioni meteo decisive

Adesso l’attenzione si sposta sulla gara, che si preannuncia particolarmente imprevedibile. La combinazione tra qualifiche disputate sul bagnato e diverse penalità ha prodotto una griglia di partenza differente rispetto ai consueti equilibri, aprendo scenari interessanti per la domenica.

Per Piastri sarà necessario recuperare terreno, sfruttando il potenziale della monoposto e cercando di evitare errori in una corsa nella quale il meteo potrebbe ancora una volta fare la differenza.

Stella ha invitato la squadra a mantenere alta la concentrazione e a reagire nel modo corretto a ogni situazione in pista. La pole di Norris rappresenta una spinta importante per il morale del team, ma in casa McLaren resta anche la necessità di trasformare il buon potenziale mostrato nel weekend in punti pesanti per il campionato. Per Piastri, dopo una qualifica complicata, la gara rappresenta l’occasione per rimettere in piedi il fine settimana.

Perché Oscar Piastri è stato eliminato in Q2 in Brasile?

Oscar Piastri ha chiuso al dodicesimo posto le qualifiche del Gran Premio del Brasile, mancando l’accesso alla Q3. Il pilota McLaren è stato penalizzato da una bandiera rossa arrivata mentre stava per completare un giro che probabilmente gli avrebbe permesso di superare il taglio.

Cosa ha detto Andrea Stella sull’eliminazione di Piastri?

Andrea Stella ha spiegato che Piastri è stato sfortunato, perché la bandiera rossa è arrivata proprio nel momento decisivo del suo tentativo. Il team principal ha riconosciuto che la situazione era difficile da prevedere e gestire.

Come si è comportato Piastri nelle qualifiche sul bagnato?

L’australiano ha descritto la sessione come particolarmente complicata, soprattutto nella fase iniziale, quando la pista era molto scivolosa. Secondo Piastri, le condizioni sono migliorate progressivamente, ma la gestione delle gomme è stata determinante.

McLaren ha portato aggiornamenti tecnici in Brasile?

Sì, Andrea Stella ha confermato che la squadra ha introdotto un importante pacchetto di aggiornamenti a Interlagos. I riscontri delle tre sessioni di prove libere hanno mostrato il miglioramento prestazionale atteso, anche se McLaren non considera di avere improvvisamente la macchina più veloce.

Quali sono le aspettative di McLaren per la gara in Brasile?

Stella prevede una gara aperta e condizionata dalle condizioni meteorologiche. Per la squadra sarà fondamentale evitare errori e reagire correttamente agli imprevisti, cercando di conquistare punti importanti per il campionato.