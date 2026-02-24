F1 | Iniziativa “In Her Corner” a Melbourne: curva 6 intitolata a Laura Mueller e Hannah Schmitz

All’Albert Park di Melbourne la stagione 2026 di Formula 1 si aprirà con un segnale che va oltre l’aspetto sportivo. In occasione del Gran Premio d’Australia, in programma l’8 marzo e in coincidenza con la Giornata Internazionale della Donna, la curva 6 del tracciato cittadino sarà ufficialmente intitolata “In Her Corner”, iniziativa dedicata al riconoscimento del contributo femminile nelle discipline scientifiche e ingegneristiche legate al Circus.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’Australian Grand Prix Corporation e Engineers Australia, con l’obiettivo di dare visibilità alle professioniste che stanno contribuendo in modo concreto allo sviluppo tecnico della categoria e, allo stesso tempo, incoraggiare nuove generazioni di studentesse ad avvicinarsi ai percorsi STEM.

Tra le prime figure a essere celebrate c’è Laura Mueller, ingegnere di pista del Haas F1 Team al fianco di Esteban Ocon. Entrata nel team nel 2022, Mueller diventerà nel 2025 la prima donna a ricoprire a tempo pieno il ruolo di ingegnere di pista in Formula 1. Insieme a lei sarà riconosciuto il lavoro di Hannah Schmitz, responsabile capo delle strategie in Red Bull Racing, altra figura di riferimento nell’area tecnica del campionato.

Esteban Ocon e Laura Mueller durante i test in Bahrain – XPB

L’intitolazione della curva rappresenta un gesto simbolico ma anche un impegno pubblico a rendere più visibile il percorso di chi opera dietro le quinte delle monoposto. Il motorsport, tradizionalmente percepito come ambiente prevalentemente maschile, negli ultimi anni ha visto crescere la presenza femminile in ambiti chiave come aerodinamica, power unit, strategia e gestione dei dati.

Katherine Richards, chief engineer di Engineers Australia, ha spiegato il significato dell’iniziativa sottolineandone la portata culturale: “Per noi è motivo di grande soddisfazione collaborare con l’Australian Grand Prix Corporation per dare vita a In Her Corner e dedicare una curva di uno dei circuiti più celebri al mondo a due professioniste che stanno incidendo in modo concreto sulla Formula 1. Questo progetto mette in risalto competenza, leadership e determinazione, qualità che non solo stanno cambiando il volto del paddock, ma stanno anche ampliando le prospettive nell’ingegneria, nella tecnologia e nel mondo imprenditoriale”.

Dal punto di vista personale, Mueller ha evidenziato l’importanza della rappresentazione come leva di cambiamento: “In Her Corner si fonda sull’idea che ciò che si può vedere diventa un traguardo raggiungibile, e per questo ritengo fondamentale dare spazio ai risultati ottenuti dalle donne nell’ingegneria. Essere coinvolta in un riconoscimento di questo tipo in una fase ancora iniziale della mia esperienza in Formula 1 è un privilegio, e mi auguro che possa spingere ragazze e giovani studenti a scegliere percorsi STEM con maggiore fiducia. Valorizzare quanto è stato fatto finora nel motorsport è essenziale, e condividere questo momento con Hannah rende il messaggio ancora più forte”.