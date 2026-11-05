F1 GP Brasile | Ferrari, Hamilton: “Leclerc? Non ci siamo ancora parlati”

Il Gran Premio del Brasile è l’ultimo del trittico americano di questa fase finale della stagione, prima del rush conclusivo tra Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi, al netto di decisioni dell’ultimo secondo. La Ferrari si lecca le ferite dopo la partenza disastrosa di Città del Messico, dove Leclerc ha cercato in ogni modo di attaccare il compagno di squadra, partito dalla pole e in testa dopo le prime curve, danneggiando il lavoro del team. Hamilton è l’unico pilota vestito di rosso presente a Interlagos nel giovedì dedicato ai media, perché Charles è rientrato in fretta a Monaco per assistere alla nascita della figlia Bianca.

Il monegasco sarà regolarmente in pista domani nelle FP2, mentre nella prima sessione sarà Dino Beganovic a guidare la sua SF-26.

Hamilton, nessun incontro con Leclerc: “Lo faremo”

Alla domanda sul clima nella squadra dopo la gara messicana, Hamilton ha spiegato che il chiarimento non è ancora avvenuto, per motivi logistici: “Non ancora. Fred è tornato a Maranello con il team, Charles è tornato a Monaco per la famiglia, quindi non abbiamo avuto il tempo di vederci faccia a faccia, ma lo faremo”.

Sul percorso per ricucire, il pilota britannico ha escluso un piano preciso e ha chiesto realismo sui tempi: “Non c’è un piano al momento, perché non abbiamo avuto il tempo di sederci a discutere, ma ci siederemo. Non credo che tutto si risolverà in un solo incontro, ma è importante: quello che costruiamo ora ci metterà nella giusta posizione per il prossimo anno. In un certo senso sono contento di aver vissuto quell’esperienza, perché avremmo voluto vincere e fare una doppietta, ma da questo si può imparare e si può solo migliorare”.

Hamilton: “Mi assumo il 100% della responsabilità”

Sullo stato d’animo del gruppo, Hamilton ha scelto una lettura positiva dei risultati recenti, pur ribadendo l’errore commesso in Messico: “L’energia nel team è davvero ottima, stanno facendo un lavoro straordinario e abbiamo fatto un ottimo lavoro in queste ultime gare, segnando più punti di chiunque altro. Siamo migliorati negli ultimi quattro Gran Premi, con alcuni cambiamenti che abbiamo implementato, e l’esecuzione è stata molto migliore, ed è quello che cercavamo. Avremmo potuto fare facilmente una doppietta nell’ultima gara, e dobbiamo lavorare perché non accada mai più. Io mi assumo il 100% della responsabilità per il team, questo non viene mai meno e mai verrà meno”.

Il discorso è coerente con quanto detto a caldo in Messico, quando il britannico aveva parlato di sentimenti contrastanti, felice per Antonelli e arrabbiato per i punti persi, e aveva chiesto una regola d’ingaggio scritta. A Interlagos il tono è più misurato, anche se il tema resta aperto.

Il traguardo dei 400 Gran Premi

Nel weekend brasiliano Hamilton raggiunge la quattrocentesima gara in carriera, secondo pilota a farlo. Nelle sue parole prevale lo stupore per un traguardo che non aveva mai preso in considerazione: “Non avrei mai immaginato di arrivare a 400, non ci ho mai pensato. Ricordo quando mi avvicinavo a 300 e tutti dicevano che nessuno aveva mai vinto dopo 300 Gran Premi: ho dimostrato che si sbagliavano, quindi dovrò farlo anche dopo 400”.

Celebrarla in Brasile ha un valore speciale: “Soprattutto dopo aver vinto qui il campionato del mondo nel 2008”.

Si pensa anche al 2027: il titolo come unico obiettivo

Alla domanda su come evitare il ripetersi di episodi come quello messicano, tra regole d’ingaggio e libertà di duello, Hamilton ha allargato lo sguardo al lavoro della squadra e al progetto 2027: “Sappiamo di avere queste persone incredibili che lavorano tantissimo dietro le quinte, e sappiamo di essere stati un po’ indietro sulla potenza quest’anno, ma la macchina è stata fenomenale per tutta la stagione, con grande affidabilità. Ogni volta che vado in pista penso a ottenere il massimo per loro, non sempre ci riesco e da questo si impara, ma con gli anni e l’esperienza capisci il quadro più grande quando lavori con così tante persone, ed è il privilegio delle mie stagioni passate e dei team in cui ho lavorato”.

Sul progetto del prossimo anno, il britannico ha fissato un obiettivo preciso: “Credo davvero che l’anno prossimo potremo vincere e lottare per il campionato del mondo: è l’unico obiettivo. Il mio focus ora è continuare a mantenere le prestazioni raccolte nelle ultime gare in termini di esecuzione e poi lavorare sulla vettura 2027. Per il motore non posso fare nulla se non spingerli, e sono sicuro che loro continueranno a spingere. Sulla vettura devo guidarla nella giusta direzione e assicurarmi di arrivare al prossimo anno con il piede giusto, mentre il lavoro di Fred è fare in modo che si remi tutti nella stessa direzione. Vogliamo correre duro, ma in modo corretto, assicurandoci di ottenere il massimo e i migliori risultati per il team”.