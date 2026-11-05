F1 | Addio ad Alan Jones: è morto a 80 anni il campione del mondo 1980

La Formula 1 piange la scomparsa di Alan Jones. L’ex pilota australiano, campione del mondo nel 1980 al volante della Williams, è morto oggi all’età di 80 anni, dopo una breve malattia. La notizia è stata comunicata dalla famiglia attraverso Motorsport Australia, pochi giorni dopo il suo compleanno, celebrato il 2 novembre.

Con la sua scomparsa se ne va uno dei protagonisti più rappresentativi della Formula 1 degli anni Settanta e Ottanta, un pilota che ha contribuito in maniera determinante alla crescita della Williams e che ha lasciato un segno indelebile nella storia del motorsport australiano.

Alan Jones, il primo campione del mondo della Williams

Nato a Melbourne il 2 novembre 1946, Alan Jones era figlio di Stan Jones, pilota australiano, dal quale ereditò la passione per le corse. Dopo aver lasciato l’Australia per inseguire il sogno della Formula 1 in Europa, debuttò nella massima categoria nel 1975 con la Hesketh, prima di passare alla Hill.

La svolta arrivò nel 1977, quando conquistò la sua prima vittoria in Formula 1 al Gran Premio d’Austria con la Shadow. Un risultato che attirò l’attenzione su un talento destinato a emergere ulteriormente negli anni successivi.

Nel 1978 Jones approdò alla Williams di Frank Williams, dando inizio a un rapporto destinato a diventare una delle pagine più importanti della sua carriera. Dopo quattro vittorie nella stagione 1979, conclusa al terzo posto nella classifica mondiale, l’australiano riuscì a compiere l’impresa nell’anno successivo.

Il 1980 fu infatti la stagione della consacrazione. Jones conquistò cinque Gran Premi, in Argentina, Francia, Gran Bretagna, Canada e Stati Uniti, costruendo un campionato caratterizzato da velocità, determinazione e grande continuità nei risultati. Il successo gli permise di diventare il primo pilota nella storia della Williams a conquistare il titolo mondiale, precedendo il brasiliano Nelson Piquet.

Un traguardo storico anche per la squadra britannica, che proprio con Jones iniziò il proprio percorso nell’élite del Mondiale, inaugurando una tradizione che avrebbe portato successivamente altri sei piloti a laurearsi campioni con la Williams.

Una carriera da 12 vittorie in Formula 1

Dopo il trionfo mondiale, Jones continuò a essere protagonista anche nel 1981, chiudendo il campionato al terzo posto alle spalle di Nelson Piquet e Carlos Reutemann. Al termine della stagione decise inizialmente di ritirarsi dalla Formula 1, salvo poi tornare occasionalmente in pista negli anni successivi, fino alla sua ultima apparizione nel 1986 con la Haas.

Il bilancio della sua carriera nella massima categoria è di 12 vittorie, 24 podi e 6 pole position in 116 Gran Premi disputati. Numeri che raccontano il valore di un pilota capace di lasciare il segno in un’epoca particolarmente competitiva della Formula 1.

Jones rimane inoltre l’ultimo australiano ad aver conquistato il titolo mondiale piloti. Prima di lui soltanto Jack Brabham era riuscito nell’impresa, vincendo tre campionati nel 1959, 1960 e 1966.

Il ricordo della famiglia: “Ha dedicato la sua vita al motorsport”

La scomparsa di Alan Jones è stata annunciata dalla moglie Amanda Butler-Davis, attraverso un comunicato diffuso da Motorsport Australia.

“Siamo estremamente addolorati nell’annunciare la scomparsa del nostro amato Alan, avvenuta il 5 novembre dopo una breve malattia. Sarà profondamente mancato e ricordato con affetto da chi gli era più vicino, così come dai numerosi tifosi il cui sostegno ha sempre apprezzato”.

Nel messaggio, la famiglia ha voluto ricordare anche il legame profondo tra Jones e il mondo delle corse: “Alan ha dedicato la sua vita al motorsport, costruendo un’eredità che vivrà attraverso le innumerevoli persone che ha toccato nel corso del suo percorso”.

Dopo il ritiro dalle competizioni, Jones aveva continuato a essere una presenza importante nel panorama motoristico, diventando anche un apprezzato commentatore televisivo in Australia, grazie al suo carattere diretto e alla sua competenza.

Il suo contributo è stato riconosciuto anche attraverso importanti onorificenze: nel 1980 ricevette l’MBE e fu successivamente inserito nella Sport Australia Hall of Fame e nella Australian Motorsport Hall of Fame.

Con la morte di Alan Jones, la Formula 1 perde uno dei suoi campioni storici. Il suo nome resterà indissolubilmente legato alla Williams, alla conquista del primo titolo mondiale della squadra e a una stagione, quella del 1980, che ha contribuito a cambiare la storia della scuderia britannica.

Chi era Alan Jones, il campione del mondo di Formula 1 morto a 80 anni? Alan Jones era un ex pilota australiano di Formula 1, diventato campione del mondo nel 1980 al volante della Williams. Nato a Melbourne il 2 novembre 1946, ha conquistato 12 vittorie nella massima categoria, lasciando un segno importante nella storia del motorsport. Quando è morto Alan Jones? Alan Jones è morto il 5 novembre 2026 all’età di 80 anni, dopo una breve malattia. La notizia è stata comunicata dalla famiglia attraverso Motorsport Australia, pochi giorni dopo il suo ottantesimo compleanno. Quanti Gran Premi ha vinto Alan Jones in Formula 1? Nel corso della sua carriera in Formula 1, Alan Jones ha conquistato 12 vittorie, 24 podi e 6 pole position in 116 Gran Premi disputati. Il suo primo successo arrivò nel 1977 al Gran Premio d’Austria con la Shadow. Con quale scuderia Alan Jones ha vinto il Mondiale di Formula 1? Alan Jones ha conquistato il titolo mondiale nel 1980 con la Williams di Frank Williams. Fu il primo pilota nella storia della scuderia britannica a vincere il campionato, dando inizio a una tradizione iridata che avrebbe coinvolto altri sei campioni. Chi è stato l’ultimo pilota australiano a vincere il Mondiale di Formula 1? Alan Jones è ancora oggi l’ultimo pilota australiano ad aver conquistato il titolo mondiale di Formula 1. Prima di lui ci era riuscito Jack Brabham, vincitore di tre campionati nel 1959, 1960 e 1966.

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