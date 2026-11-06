F1 GP Brasile | Antonelli: “Sto vivendo un sogno, non l’ho ancora realizzato”
"Voglio godermi questo momento fino in fondo, ma darò il massimo per prepararmi al meglio al 2027", ha ammesso Kimi
Kimi Antonelli non ha avuto troppo tempo per festeggiare l’incredibile titolo mondiale conquistato in Messico, e si ritrova già catapultato in pista per il Gran Premio del Brasile. Sul tracciato storico di Interlagos, il bolognese correrà nel segno di Ayrton Senna, suo idolo: in settimana ha avuto l’occasione di incontrare la famiglia della leggenda brasiliana e di salire sulla Lotus del 1986, proprio con il numero 12. Scatti tra sorrisi ed emozioni che Kimi non dimenticherà. Poi un viaggio al cimitero dove è sepolto Senna, per rendergli omaggio insieme a papà Marco.
Una settimana ricca, quindi, per il nuovo campione del mondo, che promette spettacolo da qui a fine anno, libero dal peso del mondiale.
Le emozioni di Kimi e i messaggi degli altri piloti: “Non ho ancora realizzato, ma sono felicissimo”
Antonelli ha raccontato di non essere ancora riuscito a metabolizzare le emozioni vissute negli ultimi giorni, segnati da un successo che lui stesso definisce “surreale”. “Sono stati due giorni fantastici – ha dichiarato Kimi nel giovedì dedicato ai media – e non ho ancora avuto abbastanza tempo per realizzare e digerire quello che è appena successo, ma sono molto felice”. Tornato in Brasile per l’ultimo impegno di questo trittico americano, il pilota bolognese ha fissato l’obiettivo: “Ora siamo di nuovo qui e vogliamo vincere, cercando di chiudere la stagione in bellezza”.
Il giovane talento ha sottolineato come il calore ricevuto sia stato straordinario: una pioggia di messaggi, video e testimonianze di affetto, soprattutto da Bologna, che ha festeggiato l’impresa: “Il supporto è stato enorme – ha spiegato – ho ricevuto tantissimi messaggi e ora non vedo l’ora che arrivi questo weekend”.
Il casco di Kimi Antonelli per il Gran Premio del Brasile – XPB Images
Tra le numerose manifestazioni di stima, Antonelli ha voluto citare in particolare quella del quattro volte campione del mondo ed ex Ferrari, Sebastian Vettel: “Ho ricevuto così tanti bei messaggi che è difficile sceglierne uno solo – ha raccontato – ma quello di Seb è stato davvero speciale: gentile, profondo e ricco di significato, con preziosi consigli per il futuro”.
Oltre al quattro volte campione del mondo, anche Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc e tanti altri hanno voluto complimentarsi con lui, confermando il grande rispetto e il sostegno che circondano il pilota italiano in questo momento di gloria.
Antonelli: “La sensazione di aver realizzato il mio sogno”
Sul significato del titolo appena conquistato, Antonelli ha voluto soffermarsi con parole cariche di emozione e di consapevolezza, spiegando come questo traguardo rappresenti non solo la realizzazione di un sogno, ma anche un punto di partenza per nuove sfide: “Penso di non aver ancora realizzato del tutto ciò che è accaduto – ha ammesso Kimi –. È una sensazione incredibile, quella della vittoria, la conferma di aver finalmente raggiunto l’obiettivo che inseguivo sin da bambino. È il compimento di un sogno d’infanzia che mi ha accompagnato per anni, e che ora, dopo tanta dedizione e sacrificio, si è trasformato in realtà”.
Antonelli ha aggiunto di sentirsi profondamente motivato e al tempo stesso eccitato per ciò che lo aspetta nei prossimi mesi: “Questo traguardo è importantissimo per me, ma non rappresenta un punto di arrivo definitivo. Anzi, lo considero come una base solida da cui ripartire, per crescere, migliorare e tornare ancora più forte”.
Kimi da outsider a obiettivo per i rivali: “Mi aspetto un’aggressività diversa nei miei confronti”
Con il titolo in tasca, inevitabilmente cambia anche il modo in cui gli avversari lo percepiscono e reagiscono. Antonelli ha accolto questa nuova condizione con serenità, lucidità e con la maturità di chi sa di essersi guadagnato il rispetto sincero del paddock: “Sicuramente ora non sono più l’underdog, se mai lo sono stato davvero. Essere nella posizione del campione mi rende felice, orgoglioso e mi dà grande fiducia interiore. Posso affrontare con entusiasmo il resto della stagione senza la pressione del campionato, con la libertà di concentrarmi sulle singole gare decisive e di chiudere in bellezza assoluta”.
Ha anche previsto un cambiamento nell’atteggiamento degli altri piloti: “Mi aspetto un livello diverso di aggressività nei miei confronti, perché ormai nessuno ha più niente da perdere. Le ultime gare saranno intense, tutti correremo al limite. Ma sarà divertente, e il mio obiettivo è godermi fino in fondo questo momento, dare il massimo e terminare la stagione con il sorriso, iniziando già a prepararmi per il 2027”.
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