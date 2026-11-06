F1 GP Brasile | Antonelli: “Sto vivendo un sogno, non l’ho ancora realizzato”

Kimi Antonelli non ha avuto troppo tempo per festeggiare l’incredibile titolo mondiale conquistato in Messico, e si ritrova già catapultato in pista per il Gran Premio del Brasile. Sul tracciato storico di Interlagos, il bolognese correrà nel segno di Ayrton Senna, suo idolo: in settimana ha avuto l’occasione di incontrare la famiglia della leggenda brasiliana e di salire sulla Lotus del 1986, proprio con il numero 12. Scatti tra sorrisi ed emozioni che Kimi non dimenticherà. Poi un viaggio al cimitero dove è sepolto Senna, per rendergli omaggio insieme a papà Marco.

Una settimana ricca, quindi, per il nuovo campione del mondo, che promette spettacolo da qui a fine anno, libero dal peso del mondiale.

Le emozioni di Kimi e i messaggi degli altri piloti: “Non ho ancora realizzato, ma sono felicissimo”

Antonelli ha raccontato di non essere ancora riuscito a metabolizzare le emozioni vissute negli ultimi giorni, segnati da un successo che lui stesso definisce “surreale”. “Sono stati due giorni fantastici – ha dichiarato Kimi nel giovedì dedicato ai media – e non ho ancora avuto abbastanza tempo per realizzare e digerire quello che è appena successo, ma sono molto felice”. Tornato in Brasile per l’ultimo impegno di questo trittico americano, il pilota bolognese ha fissato l’obiettivo: “Ora siamo di nuovo qui e vogliamo vincere, cercando di chiudere la stagione in bellezza”.

Il giovane talento ha sottolineato come il calore ricevuto sia stato straordinario: una pioggia di messaggi, video e testimonianze di affetto, soprattutto da Bologna, che ha festeggiato l’impresa: “Il supporto è stato enorme – ha spiegato – ho ricevuto tantissimi messaggi e ora non vedo l’ora che arrivi questo weekend”.

Il casco di Kimi Antonelli per il Gran Premio del Brasile – XPB Images

Tra le numerose manifestazioni di stima, Antonelli ha voluto citare in particolare quella del quattro volte campione del mondo ed ex Ferrari, Sebastian Vettel: “Ho ricevuto così tanti bei messaggi che è difficile sceglierne uno solo – ha raccontato – ma quello di Seb è stato davvero speciale: gentile, profondo e ricco di significato, con preziosi consigli per il futuro”.

Oltre al quattro volte campione del mondo, anche Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc e tanti altri hanno voluto complimentarsi con lui, confermando il grande rispetto e il sostegno che circondano il pilota italiano in questo momento di gloria.

Antonelli: “La sensazione di aver realizzato il mio sogno”

Sul significato del titolo appena conquistato, Antonelli ha voluto soffermarsi con parole cariche di emozione e di consapevolezza, spiegando come questo traguardo rappresenti non solo la realizzazione di un sogno, ma anche un punto di partenza per nuove sfide: “Penso di non aver ancora realizzato del tutto ciò che è accaduto – ha ammesso Kimi –. È una sensazione incredibile, quella della vittoria, la conferma di aver finalmente raggiunto l’obiettivo che inseguivo sin da bambino. È il compimento di un sogno d’infanzia che mi ha accompagnato per anni, e che ora, dopo tanta dedizione e sacrificio, si è trasformato in realtà”.

Antonelli ha aggiunto di sentirsi profondamente motivato e al tempo stesso eccitato per ciò che lo aspetta nei prossimi mesi: “Questo traguardo è importantissimo per me, ma non rappresenta un punto di arrivo definitivo. Anzi, lo considero come una base solida da cui ripartire, per crescere, migliorare e tornare ancora più forte”.

Kimi da outsider a obiettivo per i rivali: “Mi aspetto un’aggressività diversa nei miei confronti”

Con il titolo in tasca, inevitabilmente cambia anche il modo in cui gli avversari lo percepiscono e reagiscono. Antonelli ha accolto questa nuova condizione con serenità, lucidità e con la maturità di chi sa di essersi guadagnato il rispetto sincero del paddock: “Sicuramente ora non sono più l’underdog, se mai lo sono stato davvero. Essere nella posizione del campione mi rende felice, orgoglioso e mi dà grande fiducia interiore. Posso affrontare con entusiasmo il resto della stagione senza la pressione del campionato, con la libertà di concentrarmi sulle singole gare decisive e di chiudere in bellezza assoluta”.

Ha anche previsto un cambiamento nell’atteggiamento degli altri piloti: “Mi aspetto un livello diverso di aggressività nei miei confronti, perché ormai nessuno ha più niente da perdere. Le ultime gare saranno intense, tutti correremo al limite. Ma sarà divertente, e il mio obiettivo è godermi fino in fondo questo momento, dare il massimo e terminare la stagione con il sorriso, iniziando già a prepararmi per il 2027”.