Formula 1 | Vettel consiglia Mick Schumacher alla Williams

F1 Schumacher Williams – In attesa dell’ora “X”, ovvero del probabile licenziamento ufficiale di Logan Sargeant dalla Williams, sempre più plausibile dopo il disastroso weekend di Zandvoort, Sebastian Vettel ha espresso parole di elogio nei confronti del collega e amico Mick Schumacher.

In una breve intervista rilasciata alla Bild, il quattro volte campione del mondo non ha nascosto la sua ammirazione per l’ex pilota della Haas, sottolineando come quest’ultimo potrebbe rivelarsi una risorsa molto preziosa per la Williams, soprattutto nel breve termine.

Un profilo valido ed esperto, capace di offrire prestazioni in linea con gli obiettivi che il team, guidato da James Vowles, si è prefissato per i prossimi mesi. Schumacher, ricordiamo, è una delle opzioni che Vowles sta valutando per l’immediato, considerando che sul tavolo c’è anche il nome di Liam Lawson.

Vettel spinge per Schumacher in Williams

“Sono consapevole di essere probabilmente influenzato dal fatto che Mick Schumacher è un mio amico, ma credo sinceramente che sia la scelta migliore per la Williams sotto vari aspetti. Conosce bene la power unit Mercedes grazie al suo ruolo di pilota di sviluppo per la casa tedesca e ha mostrato una notevole crescita rispetto ai suoi due anni in F1. Purtroppo, molte persone hanno un’idea sbagliata su di lui. È vero che ha commesso alcuni errori, ma va considerato che non ha mai avuto a disposizione una vettura realmente competitiva”

