F1 | Sargeant-Williams, Saward sicuro: pronto il rinnovo per un’ulteriore stagione

F1 Williams Sargeant – Logan Sergeant proseguirà in Williams anche nella stagione 2024 di Formula 1, parola di Joe Saward. Secondo il noto insider inglese, la scuderia britannica non avrebbe alcuna intenzione di sostituire il pilota britannico – nonostante le voci di mercato riguardanti Zhou Guanyu – e sarebbe pronta a ribadire la fiducia nei suoi confronti anche nel 2024, stagione che sulla carta dovrebbe vedere la Williams battagliare stabilmente per la top dieci grazie ai numerosi investimenti portati avanti dal nuovo management e fortemente voluti dal Team Principal James Vowles.

“Il mercato piloti sta andando come previsto, con Mercedes e Haas che hanno confermato i loro piloti e Aston Martin che non ha sorpreso nessuno rinnovando il contratto con Lance Stroll”, ha affermato il giornalista. “La Williams non ha ancora annunciato nulla, ma nessuno ha intenzione di sostituire Logan Sargeant. Anche lui proseguirà nel 2024”.