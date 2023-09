Formula 1 | Sargeant ammette: non sono in corso trattative con la Williams per il 2024

Uno degli ultimi posti non assegnati per il prossimo anno riguarda quello della Williams attualmente occupato da Logan Sargeant. Il pilota americano della Florida, al momento, è l’unico insieme a Lawson a non aver conquistato nemmeno un punto in questa stagione, ma bisogna considerare come il neozelandese abbia corso solo due gare, con la vettura peggiore del lotto stando alla classifica, ossia l’AlphaTauri, sostituendo Daniel Ricciardo, anche lui con sole due gare alle spalle e zero punti in classifica, così come de Vries. La monoposto di Grove sta migliorando sensibilmente, e con Albon offre prestazioni di assoluto livello, issandosi al settimo posto nel mondiale costruttori. Attualmente non sembrano esserci trattative per un rinnovo di Sargeant con la Williams, laddove piloti come Zhou e Mick Schumacher vorrebbero avere la possibilità di sedersi nel 2024.

“Ovviamente il mio obiettivo è rimanere in Williams l’anno prossimo – ha detto lo statunitense ai media. Ma al momento non ci penso, sono sincero, perché non voglio sprecare energie sul mercato, devo spenderle tutte per prepararmi alle prossime gare. Voglio assicurarmi di essere il più preparato possibile sia mentalmente che fisicamente, voglio mettermi nella miglior posizione per affrontare questa situazione. Preoccuparmi di questo, adesso, non mi aiuterà in pista, quindi è inutile pensarci troppo. Non ci sono trattative al momento, sono onesto, non so se i miei manager siano impegnati o meno in qualche chiacchiera, mi tengono fuori da tutto”.