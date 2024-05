Formula 1 | Verstappen vince ad Imola, ma che fatica! Gli highlights della gara [VIDEO]

Formula 1 GP Imola – Vi riportiamo gli highlights dell’ultimo Gran Premio di Imola, settimo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Al termine di una gara estremamente combattuta, Max Verstappen è riuscito ad aggiudicarsi la sesta affermazione di questo campionato, lasciandosi alle spalle di appena otto decimi la McLaren di Lando Norris, apparsa la più veloce in pista per alcuni tratti della corsa. L’inglese, autore di una grande rimonta nello stint conclusivo della competizione imolese, ha confermato i grandi passi in avanti compiuti dalla squadra con le novità tecniche presentate a Miami, aspetto che quasi certamente renderà il proseguo di questa stagione più divertente e incerto, soprattutto se i livelli al vertice dovessi gara dopo gara andare a convergere.

Bicchiere mezzo pieno anche per la Ferrari, terza con Charles Leclerc e modernamente soddisfatta delle novità presentate al “Santerno”. I tecnici della Rossa hanno promosso la correlazione dati tra la fabbrica e la pista, ottenendo i riscontri che speravano dal pacchetto tecnico presentato proprio questo fine settimana. Indicazioni importanti su cui il team dovrò costruire la rincorsa “finale” alla leadership della Red Bull. Quarta piazza per Oscar Piastri, seguito da Carlos Sainz, Lewis Hamilton, George Russell e Sergio Perez. Chiudono al top dieci Lance Stroll e Yuki Tsunoda. Appuntamento tra soli sette giorni per il Gran Premio di Monaco.