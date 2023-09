Formula 1 | Verstappen mattatore della prima giornata di libere a Suzuka

Formula 1 GP Giappone Red Bull Verstappen – Archiviata la parentesi di Singapore, Max Verstappen ha ottenuti i migliori riscontri cronometrici nelle prime due sessioni di prove libere valide per il Gran Premio del Giappone, 17° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. L’olandese, tornato a proprio agio a bordo della RB19, è riuscito a mostrare un buon ritmo sia nella simulazione qualifica che sul passo gara, infliggendo distacchi pesanti a quasi tutti gli avversari. Una condizione importante che l’olandese spera di confermare anche nel proseguo di questo fine settimana a Suzuka.

“Oggi ci siamo sentiti molto bene a bordo della vettura”, ha affermato il Campione del Mondo della Red Bull. “Fin dal primo giro la vettura è stata piacevole da guidare e in generale direi che è stata una giornata molto forte. Siamo riusciti a mostrare un buon ritmo sia nella simulazione qualifica che in quella di gara, nonostante l’alto degrado che è emerso oggi. La pista sarà abbastanza dura con le gomme domenica, ma finora direi che per noi è andata molto bene. Siamo partiti come volevamo e questo è positivo. Ferrari e McLaren sembrano abbastanza vicine, anche se il gap che abbiamo sembra abbastanza ragionevole. In entrambe le libere siamo riusciti a metterci dei dietro alle nostre spalle, il che è positivo. Ad ogni modo dobbiamo concentrarci solo su noi stessi”.