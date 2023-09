F1 | Red Bull, problemi di bilanciamento per Perez nel venerdì di Suzuka

F1 GP Giappone Red Bull Perez – Venerdì da dimenticare per Sergio Perez a Suzuka, teatro del prossimo Gran Premio del Giappone di Formula 1. Il messicano, al contrario di Max Verstappen, non è riuscito a trovare il giusto feeling al volante della RB19, aspetto che l’ha portato a chiudere le prime due ore di attività a Suzuka in nona posizione, lontano dalle posizioni di vertice della classifica. Una condizione non accettabile, considerando il passo espresso da Verstappen in tutte le condizioni di utilizzo della vettura, che dovrà spingere “Checo” a compiere dei passi in avanti in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica.

“In generale direi che è stata una giornata molto interessante”, ha affermato il messicano della Red Bull. “Per quanto ci riguarda direi che abbiamo sofferto un bilanciamento poco equilibrato, anche se sul finale delle prove libere 2 siamo riusciti a capire che direzione intraprendere. In generale la condizione della vettura sembra migliore rispetto a Singapore e questo è molto positivo. Voglio chiudere una buona qualifica per domani anche in vista della gara, dove il degrado potrà giocare un ruolo chiave nella battaglia per le posizioni di vertice. Oggi non è andata come volevo, ma credo che domani potremo lottare per la pole. Credo che saremo forti”.