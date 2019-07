Formula 1 | Vergne consiglia Hamilton: “Annoiato dalla F1? Lo aspettiamo in Formula E”

Intervistato da crash.net, Jean-Eric Vergne ha parlato delle lamentele avanzate da Lewis Hamilton nelle scorse settimane (scegliamo i circuiti non in base allo spettacolo.ndr), sottolineando come il britannico dovrebbe confrontarsi con il mondo della Formula E.

Secondo quanto dichiarato al fresco due volte Campione del Mondo del team Techeetah, infatti, la categoria creata da Alejandro Agag garantisce spettacolo non solo per i tifosi, ma anche per i piloti, protagonisti di battaglie serrate e prolungate. Una cura perfetta per la noia lamentata dall’inglese della Mercedes.

“Lewis si lamenta perché si annoia in Formula 1? Ditegli di venire da noi”, ha dichiarato Jean-Eric Vergne alla stampa inglese. “Gli assicuro puro divertimento in Formula E. Magari le nostre vetture non saranno veloci quanto quelle di Formula 1, ma di sicuro garantiamo sportellate, battaglie e duelli veri. Qui troverà tutto quello che cerca”.