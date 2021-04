Formula 1 | Surer sugli errori dei rookie: “Il problema sono le norme sui test”

Secondo l’ex pilota Marc Surer, i tanti errori commessi dai rookie nei primi due Gran Premi della stagione sono stati provocati dalle poche giornate di test varate dalla FIA per il pre-season di quest’anno. Secondo il tedesco, la sola giornata e mezzo di test in Bahrain non ha permesso ai giovani di creare il giusto feeling con i pacchetti a propria disposizione, aspetto che ovviamente sta penalizzando non solo le loro performance, ma li sta esponendo a errori anche abbastanza grossolani, come quello di Yuki Tsunoda nelle qualifiche di Imola.

“I rookie della Formula 1 stanno commettendo molti errori? Il problema sono le norme sui test”, ha affermato l’ex pilota. “Come puoi aspettarti che un giovane pilota si metta a punto in un’auto in un giorno e mezzo? È impossibile per un giovane pilota abituarsi alla Formula 1 e sentirsi a proprio agio in una macchina”.

“Tre giorni di test per team significano che un giorno e mezzo è il massimo che un pilota può effettuare”, ha proseguito. “Non è così che dovrebbe essere organizzato un campionato del mondo. Tutti e tre i piloti esordienti stanno commettendo errori. Penso che sia semplicemente sbagliato non dare loro più tempo in macchina nei test”.

Più decisa invece la valutazione su Mazepin, pilota russo della Haas protagonista di diversi testacoda tra il GP del Bahrain e quello di Imola: “Non sono ancora sicuro che possa far parte della Formula 1”.