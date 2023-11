Formula 1 | Stroll predica calma in merito allo show fuori dalla pista

Il Gran Premio di Las Vegas dello scorso weekend ha fatto sicuramente parlando di sé. Tra lo show e il contorno, un must in America, specialmente da quelle parti, c’è stata anche una gare piuttosto divertente, obiettivamente e inaspettatamente godibile grazie anche alle prestazioni della Ferrari, finalmente competitiva e in grado di lottare con la Red Bull. Il problema del venerdì con il tombino ha rischiato di rovinare il lavoro di questi anni, e le prove libere 2 alle 2:30 del mattino, obiettivamente, sono da censurare. Detto questo, i piloti hanno avuto pensieri contrastanti in merito a tutta la caciara creata per questo evento, decisamente fuori contesto per quanto riguarda la storia della Formula 1, ma si sa, i tempi cambiano.

“E’ buono per lo sport avere alcune gare come questa – ha detto Stroll a Las Vegas. Ci si sente nel mezzo di un grande spettacolo per la Formula 1 e si attira l’attenzione di tutti. E’ fantastico per gli affari, attira molte persone e appassionati alla gara. Certo, non mi va di saltare e ballare in ogni weekend, ma ogni tanto è divertente. Sulla gara, molti sono entrati ai box con Virtual o Safety Car, non ci ha proprio favorito: il primo giro è stato buono, guadagnando circa dieci posizioni visto quanto accaduto in curva 1, e da lì ho avuto un gran ritmo con la vettura, la quale è sempre stata ottima nel passo gara, e quindi pensavo che potesse andare bene e in effetti è stato così”.