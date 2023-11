F1 | GP Las Vegas, Jos Verstappen comprende le critiche di Max ma lo invita alla cautela

Max Verstappen è stata una delle pochissime voci fuori dal coro (lato piloti) per quel che riguarda l’appuntamento di Las Vegas, entrato da quest’anno nel calendario con un tracciato cittadino che snoda lungo la lussuosa e blasonata Strip. L’alfiere della Red Bull, già prima di arrivare nel Nevada, aveva criticato la scelta della Formula 1 di correrci in quanto l’evento sportivo sarebbe stato messo in secondo dall’intrattenimento extra pista. Dosa rincarata dallo stesso olandese durante la cerimonia di apertura dell’evento, al termine della quale si era definito “un clown”. Sulle esternazioni di Max ne ha discusso papà Jos che ha ammesso di comprendere le motivazioni che hanno portato il figlio a dire certe cose.

Una gara che, nonostante le critiche preventive, Max ha comunque vinto portando a diciotto il numero di successi stagionali e a quota cinquantatré in carriera eguagliando un altro pilota che ha fatto la storia in RedBull: Sebastian Vettel.

“Puoi sempre dire alcune cose ma in alcuni casi bisogna anche essere un po’ più delicati – ha dichiarato Jos al quotidiano De Telegraaf – Ne ho parlato a Max. A volte ne ha bisogno”.

Il padre del tre volte campione del mondo ha poi aggiunto: “Penso che si stanchi di troppa gente. Max ama le corse, come si può vedere. Lo capisco e capisco che preferisca guidare su un circuito come Suzuka. Ma non puoi semplicemente dare un’occhiata a tutto senza guardare. A volte ci sono circuiti meno divertenti. E alla fine la gara è stata assolutamente fantastica”