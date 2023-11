Formula 1 | Shoot-Out GP Brasile, Norris si riscatta e conquista la pole nella Sprint

Formula 1 GP Brasile Shoot-Out – Riscatto per Lando Norris nella sessione di Shoot-Out valida per il Gran Premio del Brasile, terzultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Dopo il passo falso di ieri, provocato dalle condizioni climatiche e da diversi errori in Q3, l’inglese della McLaren è riuscito a conquistare la pole position nella qualifica “breve” del fine settimana, garantendosi un piazzamento di rilievo per la corsa di 100 km in programma questa sera. Per l’inglese si tratta di un riscontro importante che ha confermato, semmai ce ne fosse stato bisogno, la gran competitività della MCL60 sul tracciato di Interlagos.

Per la McLaren si tratta della seconda pole position stagionale nella Shoot-Out dopo quella conquistata dal compagno di squadra, Oscar Piastri, a Losail. Seconda posizione in griglia per la Red Bull di Max Verstappen, lontano circa 50 millesimi dal crono ottenuto dal britannico, seguito da Sergio Perez, George Russell e Lewis Hamilton, comunque tra i favoriti per la gara breve di questa sera. Un ottimo Yuki Tsunoda ha trovato posto in sesta piazza, davanti a Charles Leclerc – autore dell’ultimo tentativo in SQ3 con soft usata – e Daniel Ricciardo. Completano la graduatoria della top dieci Daniel Ricciardo, Carlos Sainz e Oscar Piastri.

Da segnalare un incidente in SQ1 che ha coinvolto Fernando Alonso ed Esteban Ocon, il quale ha posto fine alla sessione di entrambi. Appuntamento alle 19.30 su Sky Sport F1 HD e NowTV per la diretta della Sprint di questo Gran Premio del Brasile sul tracciato di Interlagos.

5/5 - (1 vote)