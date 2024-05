Formula 1 | Sauber, una domenica da dimenticare per Bottas e Zhou a Monaco

Formula 1 Sauber GP Monaco – 13° e 16° posizione per Valtteri Bottas e Guanyu Zhou nell’ultimo Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Nonostante una strategia allo start diversa rispetto ai competitori che si basava sulla gomma hard, i due portacolori della Sauber si sono ritrovati ad inseguire a causa della bandiera rossa di inizio gara che ha permesso ai piloti con gomma media di effettuare un Pit stop totalmente “gratuito”. Una condizione che ha posto tutti sulla stessa strategia e che non ha garantito alla compagine elvetica le giuste condizioni per una scalata verso la top dieci.

Bottas, gara rovinata dal traffico

“Ho trascorso gran parte della gara bloccato nel traffico, il che non è stato divertente. Tutti sanno quanto sia difficile sorpassare su questa pista e abbiamo provato ad approfittare di una strategia differente con gomme hard all’inizio. Purtroppo la bandiera rossa non ha premiato questa scelta, dato che in molto hanno effettuato il cambio gomme durante lo stop, passando dalle medie alle hard. Nonostante questo, però, la gara è stata pulita ed entrambe le partenze si sono rivelate decenti. Sono riuscito a recuperare delle posizioni e nel complesso il ritmo non è stato cattivo. Qui le qualifiche sono decisive, come sappiamo bene, e noi come team abbiamo affrontato dei momenti non semplici durante questo fine settimana. Abbiamo imparato modo ad ogni modo e cercheremo di farci trovare pronti per il round di Montreal in programma tra due settimane”.

Sauber, pomeriggio tranquillo per Zhou a Monaco

“È stato un pomeriggio davvero tranquillo per me. Alla prima partenza ho visto l’incidente di Perez, Magnussen e Hülkenberg proprio davanti a me. Dopo la ripartenza ci siamo ritrovati tutti con la stessa strategia e quindi non abbiamo potuto fare nulla. Fernando ha tenuto un ritmo blando per gran parte della corsa con l’obiettivo die rare un gap per il suo compagno di scuderia. Una situazione che ci ha posto in un treno di vettura senza alcuna possibilità di sorpasso. Forse la gara sarebbe stata più interessante senza la bandiera rossa e con strategie diverse, ma così non è stato. Monaco è sempre un pò complicata per noi e dobbiamo capire perché soffriamo su tracciati come questi. Abbiamo del lavoro da fare davanti a noi, ma sappiamo che Montreal sarà diversa”.