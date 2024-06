F1 | Ali flessibili, la Red Bull non trova l’appoggio della FIA

Continua a tenere banco nel paddock di Formula 1 la questione ali flessibili, scoppiata in Canada dopo alcuni sospetti in merito alle prestazioni della Mercedes, nuovamente competitiva a Montreal, con gli alettoni anteriori particolarmente sensibili allo spostamento in rettilineo. La Red Bull si è insospettita e non poco sulla questione, con il team principal Christian Horner che ha mandato subito una frecciata alla FIA, dicendo come andasse alla cieca, mentre Helmut Marko è stato lapidario “Le immagini Tv sono chiarissime”.

La squadra campione del mondo però non ha avanzato alcuna protesta, anche perché non ha trovato il sostegno di nessun altro team, considerando come anche Ferrari e McLaren abbiano questa soluzione, seppur con un funzionamento differente, e piuttosto che scatenare una guerra, vedendo la Federazione molto tollerabile, quantomeno fino a questo momento, ha preferito adeguarsi, un po’ come ha fatto la Mercedes stessa una volta notate le flessibilità delle ali dei team di Maranello e Woking nelle scorse settimane. Nessuno viene sanzionato? Benissimo, allora ci adeguiamo; è questo più o meno il pensiero che accomuna tutti.