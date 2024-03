Formula 1 | Sainz pronto per scendere in pista nelle prime libere di Melbourne

Formula 1 Ferrari Sainz – Carlos Sainz non vede l’ora di scendere in pista per le prime due sessioni di prove libere valide per il Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo il forfait forzato di Jeddah, provocato da un intervento d’urgenza all’appendice, lo spagnolo salirà a bordo della SF-24 a Melbourne con l’obiettivo di ottenere il miglior risultato possibile, nonostante la condizione fisica precaria e la mancanza totale di allenamento provocata dalla permanenza a letto nei giorni scorsi (l’iberico, come ha ammesso in conferenza stampa, non ha potuto effettuare nemmeno una sessione al simulatore dall’Arabia Saudita ad oggi).

Sainz e il fisico in vista del GP a Melbourne

“Non avete idea delle acrobazie logistiche che sono state messe in atto affinché io fossi qui a parlare con voi. Non è stato semplice farsi trovare pronti per questo fine settimana. Negli ultimi dieci giorni sono stato a letto e quindi non posso essere al 100% della forma, ovviamente. Non mi sono allenato e non ho avuto alcuna sessione di allenamento al simulatore. E’ stata una preparazione diversa, ma l’obiettivo resta quello di mettere pressione alla Red Bull. Per quanto riguarda il mio stato fisico, invece, direi che avremo delle risposte più precise domani. Saprò il mio stato dopo che avrò concluso i turni di libere. Il mio corpo dovrà fare i conti con le forze-G a cui siamo sottoposti in abitacolo, ma in generale sono molto soddisfatto dei progressi che ho fatto in questi 10 giorni”.