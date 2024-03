F1 | Sauber, Zhou motivato in vista del GP di Australia

A ridosso della zona punti nel GP del Bahrein (11° al traguardo) e rallentato in modo esiziale da un problema al pit stop a Jedda (dove ha poi chiuso 18°), l’inizio di stagione per Guanyu Zhou non è stato dei più fortunati, con il pilota cinese in cerca di riscatto già dal GP di Australia, dove spera di ritrovare il passo gara di Sakhir in modo da poter aspirare alla tanto agognata zona punti. Zhou inoltre si aspetta anche un certo supporto dagli spalti, un antipasto della festa che lo attenderà quale pilota di casa a Shanghai.

“È bello essere di nuovo a Melbourne questa settimana: ho dei bellissimi ricordi delle corse qui negli ultimi due anni, e dell’intera esperienza del fine settimana – le parole del pilota della Kick Sauber -. La comunità cinese in questa città è piuttosto numerosa, e io potuto sentire il loro sostegno dalle tribune: sarà un primo assaggio di ciò che possiamo aspettarci a Shanghai tra poco più di un mese. Dopo le prime due gare, sono motivato e affamato di buoni risultati. In Bahrein abbiamo dimostrato un ottimo passo gara e siamo finiti fuori dalla zona punti e anche a Jeddah stavamo andando forte prima che la mia gara fosse compromessa per il pit stop lento. Abbiamo lavorato sul problema riscontrato, e penso siamo riusciti a risolverlo. Non vedo l’ora di tornare in pista, sperando di riprendere da dove avevamo lasciato a Sakhir con l’obiettivo di fare un ulteriore passo avanti”.