DIRETTA F1 | GP Las Vegas 2023: Live Prove Libere 2 [LIVE TIMING E FOTO]

GP Las Vegas – Amici di Motorionline, rieccoci collegati per il secondo turno di prove libere che speriamo non abbia lo stesso esito delle FP1, concluse anticipatamente a causa della rottura di un tombino che ha causato danni al fondo della Ferrari di Carlos Sainz e al telaio dell’Alpine di Esteban Ocon.

Non di certo un grande inizio per il weekend di Las Vegas che aveva molte premesse ma che finora ha solamente messo in risalto lo show.

La seconda sessione durerà 30 minuti in più per consentire ai piloti di prendere più confidenza con il tracciato cittadino.

