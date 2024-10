Formula 1 | Sainz crede di vincere anche lontano dalla Ferrari

Austin segnerà l’inizio delle ultime sei gare di Carlos Sainz come pilota Ferrari, prima del suo passaggio in Williams. Lo spagnolo si prepara quindi ad affrontare il rush finale con la Scuderia di Maranello. Il team di Grove, al momento, non sta brillando in termini di prestazioni, il che rende la scelta di Sainz apparentemente rischiosa. Molti vedono questi ultimi Gran Premi in rosso come le sue ultime opportunità per conquistare una vittoria o salire sul podio, ma Carlos sembra avere una visione più ottimista rispetto a gran parte del resto del mondo.

“Sono molto motivato a cercare di vincere con la Ferrari in questo finale di stagione e darò il massimo – ha detto Sainz. Se non ci riuscirò, non penso che sarà la mia ultima occasione di farlo in Formula 1. Continuerò a lavorare duramente, sia con la Williams che, in futuro, altrove. Ho fame di vittorie e ho già dimostrato di poterle ottenere. Vedere la crescita del team inglese è importante in vista della prossima stagione ed è in linea con quanto mi ha detto James Vowles durante le nostre conversazioni. Tuttavia, le aspettative future non hanno influenzato la mia decisione: è stata una scelta basata sulle sensazioni che ho avuto parlando con loro”.