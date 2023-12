La Formula 1 è in vacanza da due settimane, ma i team stanno lavorando sugli ultimi dettagli delle monoposto della prossima stagione. La Ferrari, dopo il terzo posto conquistato nel mondiale costruttori deve riscattarsi dopo un campionato francamente insufficiente, ma in costante crescita nell’ultima parte, laddove è arrivata anche una vittoria nel Gran Premio di Singapore con Sainz. Stando ad alcune indiscrezioni lanciate negli ultimi giorni, la nuova vettura di Maranello dovrebbe essere presentata il 13 febbraio, 364 giorni dopo la SF-23, mentre nella giornata di San Valentino Leclerc e Sainz saranno impegnati nel filming day a Fiorano. Tutte voci al momento, ma la data è plausibile considerando i test in Bahrain dal 21 al 23 febbraio e l’inizio della stagione nella settimana successiva.



