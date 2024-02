Formula 1 | Ralf Schumacher sibillino su un possibile ritorno di Vettel

F1 Schumacher Vettel – In una lunga chiacchierata concessa alle colonne di Sky De, Ralf Schumacher è tornato a parlare della “silly season” per la stagione 2025, sottolineando come da parte di Sebastian Vettel non sia arrivata una secca chiusura a Toto Wolff e alla Mercedes per il sedile che Lewis Hamilton lascerà vacante. Secondo il tedesco, il quattro volte iridato sta riflettendo sulla possibilità, la quale gli garantirebbe non solo un clamoroso ritorno nel Circus, ma anche una squadra di vertice che si è posta come obiettivo la conquista del titolo prima del cambio regolamentare previsto per il 2026.

Ralf Schumacher sulle voci su Vettel

“L’annuncio di Lewis Hamilton in Ferrari ha cambiato qualcosa. Ho sentito che Sebastian vorrebbe tornare a guidare una vettura e la Mercedes sarebbe una soluzione interessante per il medio e lungo termine. Vedremo”.

Vettel e l’addio di fine 2022

Dopo la separazione “traumatica” con Ferrari alla fine della stagione 2020, ricordiamo, il tedesco ha corso per due stagioni con l’Aston Martin, raccogliendo meno di quanto sperato, soprattutto per la scarsa competitività della vettura inglese. Una condizione che ha portato il quattro volte iridato a lasciare un conto in sospeso con la Formula 1. Chissà se Mercedes potrà regalargli finalmente una vettura in grado di farlo battagliare per il titolo.