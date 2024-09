Formula 1 | Mercedes, Allison conferma delle importanti novità sulla W15 ad Austin

Formula 1 Mercedes GP Austin – Nel classico debrief post-gara, James Allison ha cercato di analizzare cosa non ha funzionato sulla W15 nell’ultimo Gran Premio di Singapore, sottolineando al contempo che la squadra ha in serbo un importante pacchetto di novità per il prossimo round, in programma tra quattro settimane ad Austin. Grazie alla stabilità regolamentare tra questo campionato e quello che inizierà il prossimo marzo in Australia, la compagine anglo-tedesca si sta concentrando con attenzione sulle imperfezioni della W15, attualmente per la maggior parte comprese ma non ancora risolte, apportando costanti miglioramenti in base ai feedback rilasciati dai piloti, Lewis Hamilton e George Russell. Un lavoro a 360° che dovrebbe garantire al team guidato da Toto Wolff una solida base di partenza per lo sviluppo della prossima vettura.

Mercedes, Allison conferma delle novità per Austin

“Anche questa volta abbiamo affrontato una difficoltà che ci ha messo a dura prova: con le mescole più morbide e su piste dove le temperature delle gomme sono elevate, riscontriamo una perdita di competitività rispetto ai nostri avversari, rendendo facile il surriscaldamento. Singapore è particolarmente impegnativa in questo senso, e per noi è stata una sfida difficile da gestire. Cercheremo di capire come mitigare i problemi riscontrati durante questo weekend e come ottimizzare il funzionamento delle gomme su circuiti inclini al surriscaldamento. Inoltre, abbiamo molto lavoro da svolgere per completare il nostro ultimo pacchetto di aggiornamenti della stagione. Stiamo preparando un importante pacchetto di aggiornamenti aerodinamici per l’auto, previsto per Austin, e ci auguriamo che ci permetta di affrontare un weekend competitivo.”