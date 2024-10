Formula 1 | Perez, in Brasile l’ultimo “ballo” con la Red Bull?

Formula 1 Perez Red Bull – Secondo recenti indiscrezioni, il Gran Premio del Brasile potrebbe essere l’ultimo appuntamento di Sergio Perez con Red Bull. La scuderia, attualmente terza nel mondiale, starebbe infatti valutando una decisione significativa, spinta dalle prestazioni poco brillanti del pilota messicano nelle ultime gare. Dopo la gara brasiliana, il team avrà una pausa di tre settimane, un periodo che potrebbe essere utilizzato per assicurarsi un sostituto qualora si decidesse di concludere la collaborazione con Perez.

Perez sempre più in bilico con la Red Bull

Nonostante queste voci, Red Bull continua a sostenere che la posizione del messicano rimanga invariata, anche se alcune recenti dichiarazioni del team principal Christian Horner lasciano intravedere possibili novità. Il Manager ha infatti accennato alla necessità di prendere una “decisione difficile”, alimentando ulteriormente le speculazioni sul futuro del pilota. In caso di sostituzione, Liam Lawson sembrerebbe il principale candidato per la posizione, mentre il pilota di riserva Isack Hadjar potrebbe subentrare come nuovo “development driver” della scuderia Visa Cash App RB.

L’ipotesi di un imminente addio di Perez è stata rafforzata anche da un post particolarmente emotivo del padre del pilota, Antonio Perez Garibay, sul suo profilo Instagram. Nella sua dichiarazione, Garibay ha ripercorso la carriera del figlio, facendo riferimento a una “possibile ultima gara di Sergio” al Gran Premio del Messico 2024. “Grazie, Checo Perez. Oggi sei il messicano più famoso del pianeta. Dovresti essere immensamente orgoglioso di ciò che hai fatto… Ti voglio bene, figlio mio,” ha scritto Garibay, esprimendo l’orgoglio paterno per il percorso professionale di Perez.

Red Bull smentisce, ma qualcosa bolle in pentola

Red Bull ha smentito che il post di Antonio Perez rappresenti un segnale ufficiale sul futuro del figlio in squadra. Tuttavia, la coincidenza temporale ha inevitabilmente alimentato i sospetti, accrescendo le aspettative per l’annuncio di una possibile separazione dopo il Gran Premio del Brasile.

