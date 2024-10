F1 | Ferrari irrompe nella sfida tra McLaren e Red Bull per il mondiale Costruttori

F1 Ferrari – Ferrari ha festeggiato un’altra vittoria al Gran Premio del Messico, confermando il terzo successo negli ultimi cinque GP e affermandosi come un serio contendente al titolo. Dall’introduzione dell’aggiornamento tecnico a Monza, Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno trascinato la scuderia a un totale di 167 punti, superando McLaren a 162, Mercedes a 90 e Red Bull a 78. Con entrambi i piloti abilmente coinvolti nella lotta tra Max Verstappen e Lando Norris, grazie ad una serie di brillanti prestazioni, il team ora punta con decisione al titolo Costruttori, sfidando apertamente McLaren, ad oggi ancora leader grazie alla concretezza del pacchetto MCL38.

Ferrari molto vicina alla vetta nel Costruttori

Sainz, a Città del Messico, ha dominato la gara dal nono giro, ricevendo apprezzamenti dal team principal Frédéric Vasseur per la sua sicurezza e intelligenza strategica. L’iberico ha ammesso una frustrazione iniziale per aver perso la testa della gara contro Max Verstappen alla partenza, posizione poi riconquistata grazie ad un sorpasso “chirurgico” che gli ha permesso di gestire al meglio la meccanica e la strategia.

Nel frattempo, Leclerc ha mantenuto un ruolo di supporto, approfittando del duello tra Verstappen e Lando Norris per guadagnare il secondo posto (poi diventato terzo sotto la bandiera a scacchi=. Nonostante la gestione delle alte temperature di motore e gomme, l’alfiere della Rossa non è riuscito ad avvicinarsi al compagno di squadra e ha rischiato sul finale per tenere Norris alle spalle, sfiorando le barriere. Un episodio che alla fine l’ha spinto ad accontentarsi del terzo gradino del podio.

Sainz, la vittoria e una sfida personale

Questo trionfo rappresenta un momento importante per Sainz, che ha descritto la vittoria come un risultato personale rilevante prima del suo prossimo passaggio in Williams. “Avevo bisogno di questa vittoria per me stesso. Prima di lasciare Ferrari, volevo vincere di nuovo, e sin dal primo giro venerdì ho sentito che poteva essere il mio weekend”.

Con soli 29 punti di distacco da McLaren nel campionato Costruttori, la compagine italiana si prepara a lottare per il titolo. Vasseur ha evidenziato l’importanza di una “esecuzione perfetta ogni weekend,” riflettendo sugli errori commessi in gare come Baku e Singapore, fine settimana dove la scuderia di Maranello non è riuscita a massimizzare il potenziale della SF-24. Il monegasco vede il titolo come un obiettivo realistico e confida che il team possa cogliere ogni occasione, senza dover contare sugli errori dei rivali.