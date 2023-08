Formula 1 | Ocon, zona punti ma diversi rimpianti a Zandvoort

Formula 1 GP Olanda Alpine Ocon – Zona punti, ma tanti rimpianti, per Esteban Ocon al termine dell’ultimo Gran Premio d’Olanda, 14° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Il francese, a causa di alcune scelte strategiche non brillanti – soprattutto nella prima parte di gara – non è riuscito ad ottenere un buon quantitativo di punti, gettando di fatto al vento una ghiotta occasione. Un’occasione sprecata che il francese cercherà di lasciarsi alle spalle in vista del prossimo fine settimana di Monza. Ocon, ricordiamo, ha chiuso il week-end di Zandvoort in decima piazza.

“Innanzitutto, congratulazioni a Pierre e a tutto il team per il fantastico risultato odierno”, ha affermato il francese. “Nel complesso, possiamo dirci soddisfatti della nostra gara in quanto lasciamo Zandvoort con una doppia Top 10 e un podio. Da parte mia, ho fatto una bella rimonta che mi ha permesso di farmi strada fino alla zona punti. Ci saranno sicuramente alcuni dettagli da analizzare, perché ci sono state occasioni mancate che ci sono costate posizioni e punti. In generale, avremo tanti insegnamenti da trarre da questi ultimi giorni e spero che potremo beneficiarne la settimana prossima a Monza per continuare a crescere come team”.