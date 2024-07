Formula 1 | Red Bull, serenità sul fronte motori dopo la penalità scontata da Verstappen a Spa

Formula 1 Red Bull – Interrogato sulla questione motori dopo l’ultimo Gran Premio del Belgio, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Christian Horner e la Red Bull hanno al momento escluso una nuova penalità in griglia per Max Verstappen nel prosieguo di questa stagione. Secondo il Manager inglese, la quinta unità termica “scongelata” a Spa dovrebbe consentire all’olandese di arrivare ad Abu Dhabi senza altri ulteriori grattacapi.

Molto ovviamente dipenderà da ciò che accadrà in gara (un’eventuale incidente può chiaramente cambiare le carte in tavola, un pò come avvenuto nel 2021 con l’episodio di Silverstone), ma il Team Principal si è detto abbastanza sereno sulle rotazioni che la squadra potrà attuare da Zandvoort in avanti. Verstappen, ricordiamo, è attualmente leader del Campionato Piloti con 78 lunghezze di vantaggio di Lando Norris.

Red Bull, Horner e la questione motori

“La questione motori dipenderà molto da ciò che accadrà nelle prossime gare, ma in generale mi ritengo abbastanza tranquillo. Credo che siamo apposto dopo la penalità che Max è stato costretto a scontare in Belgio. Abbiamo compromesso la nostra gara, chiaramente, ma Verstappen è comunque riuscito ad allungare su Lando Norris nella classifica del mondiale Piloti. Sono certo che questo pensiero gli consentirà di andare in vacanza più tranquillo. Ora che abbiamo speso la penalità possiamo guardare con più serenità al resto del campionato”.