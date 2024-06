Formula 1 | Mercedes, il format Sprint in Austria carica Hamilton

Formula 1 Hamilton GP Austria – Il passo in avanti compiuto dalla Mercedes tra Montreal e Barcellona ha senza ombra di dubbio galvanizzato Lewis Hamilton. Intervistato dai media nel giovedì del Red Bull Ring, l’inglese si è mostrato parecchio ottimista per il week-end che scatterà questo pomeriggio, evidenziando come il format Sprint potrebbe offrire degli equilibri estremamente interessanti, soprattutto se la Mercedes – come già avvenuto in Canada e in Spagna – dovesse ritrovarsi già nelle libere un set-up di base subito efficace.

Hamilton, ricordiamo, ha chiuso al terzo posto l’ultimo round al Montmelò, rivelandosi non solo veloce, ma anche parecchio incisivo sulla gestione gomme. Aspetti importanti che potrebbero aiutarlo sui saliscendi della Stiria.

Hamilton carico per il week-end in Austria

“Adoro i fine settimana con il format della Sprint. Non offrono alcun tempo di adattamento e devi essere subito competitivo con la vettura, basandoti sul lavoro svolto in fabbrica e sulle tue sensazioni. Anche se da quest’anno è possibile correggere il tiro prima della gara di domenica. A Montreal siamo partiti subito bene e la stessa cosa è avvenuta a Barcellona, dove siamo riusciti a confermare dei buoni passi in avanti. Venerdì sarà importante questa qualità. Sarà un aspetto importante per il fine settimana”.