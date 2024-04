Formula 1 | Mercedes, Hamilton fuori in Q1 in Cina: “Errore mio!”

Dalle stelle alle stalle Lewis Hamilton in questo particolarissimo sabato a Shanghai. Dopo l’ottimo risultato conquistato nella Sprint Race, arrivato secondo nel panino Red Bull, il sette volte campione del mondo ha sbagliato in pieno la qualifica, commettendo un paio di errori cruciali in curva 14, quella in fondo al lungo rettilineo nel terzo settore, e per questo motivo non è riuscito ad andare oltre la diciottesima posizione, ergo fuori in Q1 e in nona fila domani nel Gran Premio della Cina. Il britannico prova a sorridere in mixed zone, facendo anche un po’ di danza della pioggia, situazione che stando alle previsioni però non dovrebbe arrivare.

“L’errore in curva 14 mi ha fatto perdere la possibilità di passare il Q1 – ha ammesso Lewis. In entrambi i giri ho commesso un errore in quel punto, è colpa mia. Io non voglio smettere di sorridere, certo il diciottesimo posto è brutto ma cercherò di divertirmi comunque. Sarà una gara molto dura, ma spero possa piovere, magari potrò avere una prestazione migliore. Ho fatto qualche modifica al set-up prima delle qualifiche per cercare di migliorare la vettura nelle curve a bassa velocità: in alcune non è andata così male, ma in altre ho faticato. E’ stato bello stamattina essere al comando, mi ha ricordato perché amo così tanto questo sport”.