F1 | Red Bull, Verstappen conquista la quinta pole consecutiva

Shangai – Max Verstappen trionfa nella prima Sprint Race della stagione e conquista la sua quinta pole position consecutiva. E’ un sabato pieno di successi per l’olandese, che nella mini gara di 100 km risale dalla quarta alla prima posizione, sbaragliando la concorrenza. Sembra quasi di tornare al passato vedendo Max e Lewis Hamilton lottare per la vittoria, ma la realtà torna alla bandiera a scacchi: la Red Bull chiude con 12s di vantaggio sulla Mercedes.

Verstappen conquista la quinta pole consecutiva

I successi di Max non finiscono qui: con un tempo di 1.33.660s, Verstappen conquista la sua quinta pole position consecutiva dall’inizio della stagione, ripetendo gesta già compiute da piloti come Ayrton Senna, Nigel Mansell, Alain Prost e Mika Hakkinen. Questa è anche la pole numero 100 per la Red Bull, che conquistò la prima della sua storia proprio qui in Cina, con Sebastian Vettel nel 2009.

“Abbiamo fatto qualche cambiamento alla macchina, e le modifiche hanno funzionato molto ben sin dall’inizio delle qualifiche. Poi è stata una questione di ottimizzare ogni sessione, ogni uscita, seguendo l’evoluzione della pista. La vettura era molto piacevole da guidare, non ho grosse lamentele – ha dichiarato il tre volte campione del mondo – si cerca sempre di fare il massimo, in pista non ho paura di niente: ho rispetto per tutti, ma anche se gli altri avessero la miglior macchina io continuerei a concentrarmi su me stesso, a divertirmi e concentrarmi sulla guida. Per la gara cercheremo di prepararci al meglio, esaminando ogni dettaglio”.