Formula 1 | Mercedes, Hamilton crede che la Ferrari sarà forte in Brasile

La Mercedes ha tutte le carte in regola per consolidare il secondo posto nel campionato costruttori. La lotta con la Ferrari è molto serrata, e i punti di distacco sono soltanto 22 al momento, ma la W14 ha nel passo gara un punto di forza importante rispetto alla vettura guidata da Leclerc e Sainz in questa stagione, molto forte in qualifica ma debole quanto conta davvero, ossia la domenica. Lewis Hamilton però non vuole abbassare la guardia, e crede che in Brasile la battaglia possa accendersi.

“Non so cosa aspettarmi da questo weekend – ha ammesso Hamilton. Credo che la Red Bull sarà molto veloce come sempre, non lo è stata solo a Singapore. Ci aspettiamo anche molto dalla Ferrari, quindi spero che la nostra macchina funzioni bene come ad Austin, ma non possiamo mai prevederlo. Potrebbe andare male, potrebbe andare bene, quindi stiamo cercando di prepararci nel miglior modo possibile. Siamo nel mezzo di una battaglia molto divertente e questi ragazzi fanno un ottimo lavoro in qualifica, ma fortunatamente riusciamo a scavalcarli in gara. Credo che in questa settimana saremo vicini, e nelle ultime tre gare ci vorranno tutte le nostre forze per fermarli”.

