Formula 1 | Mercedes cerca un fashion manager per Russell e Antonelli

Formula 1 Mercedes – Con l’uscita di Lewis Hamilton e il rinnovamento delle partnership nel settore moda, Mercedes ha aperto una posizione per un fashion manager incaricato di curare l’immagine fuori pista di George Russell e Kimi Antonelli. La squadra è alla ricerca di un esperto di moda capace di gestire un ampio ventaglio di esigenze stilistiche, dalle tenute sportive agli outfit formali, fino a quelli per il tempo libero e i viaggi, con un focus speciale sui look d’impatto durante le celebri passeggiate nel paddock.

Mercedes in cerca di un fashion manager

Il nuovo fashion manager supervisionerà l’abbigliamento completo, dalle calzature agli accessori, includendo anche i lussuosi orologi IWC Schaffhausen, partner chiave per gli eventi di marketing. La collaborazione con Adidas, recente partner della scuderia, sarà cruciale per questa posizione, garantendo la coerenza delle tenute dei piloti per sessioni fotografiche, apparizioni a bordo pista e attività promozionali. Il manager dovrà assicurarsi che i piloti evitino loghi di brand concorrenti, rispettando così gli accordi di sponsorizzazione.

Pur continuando a collaborare con stylist personali, Russell e Antonelli vedranno il nuovo manager aziendale coordinare le partnership Mercedes, garantendo coerenza con l’immagine del team. L’introduzione di questa figura segue un’era influente per lo stile in F1, grazie soprattutto ad Hamilton, che ha dettato nuove tendenze durante la sua carriera con la squadra capitanata da Toto Wolff.

Cambiano anche i marchi partner

Proprio in tal senso, con il suo recente passaggio in Ferrari, sono cambiate anche alcune sponsorizzazioni a Brackley: Tommy Hilfiger e Puma, prima al fianco del sette volte iridato, hanno lasciato spazio ad Adidas, capace di assicurarsi l’esclusività della collaborazione grazie ad un accordo pesante soprattutto sul piano economico.

Questa nuova figura rappresenta una svolta per Mercedes, che si adatta all’era post-Hamilton con un focus aggiornato sull’eleganza e sull’impatto visivo dei suoi piloti, sia in pista sia nelle occasioni pubbliche.