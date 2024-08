Formula 1 | McLaren, Piastri crede nella lotta per il mondiale Piloti

Formula 1 McLaren Piastri – Vincitore in Ungheria e abile nel conquistare il terzo gradino del podio a Spa-Francorchamps, Oscar Piastri non si è voluto tirare fuori dalla lotta con Lando Norris e Max Verstappen per la conquista del mondiale Piloti. Nonostante il distacco di 110 punti dalla leadership della classifica, attualmente occupata dal tre volte campione della Red Bull, l’australiano ha evidenziato l’ottima competitività della MCL38 in questa parte centrale del campionato. Questo aspetto, inevitabilmente, lo porta a pensare in grande per il rush finale della stagione, che partirà a fine agosto sul circuito di Zandvoort, in Olanda.

Piastri crede nel mondiale Piloti

“Il nostro obiettivo principale è vincere il campionato Costruttori e sono fiducioso che abbiamo buone possibilità di riuscirci, considerando che nelle ultime 6-7 gare abbiamo recuperato molti punti alla Red Bull. Per quanto riguarda la classifica Piloti, il mio obiettivo è arrivare il più in alto possibile. Non sono ancora fuori dalla corsa per il campionato, e anche se è una previsione ambiziosa, voglio ottenere una serie di buoni risultati per aiutare il team a vincere il titolo Costruttori. Se durante l’anno dovessi trovarmi nella situazione di dover aiutare Lando, ovviamente ne discuteremo, ma il primo obiettivo resta vincere il campionato Costruttori, cercando al contempo di fare un buon lavoro anche per me stesso. Un anno fa eravamo competitivi solo su alcuni circuiti, mentre quest’anno siamo forti ovunque. Voglio ottenere grandi risultati già quest’anno, ma credo che crescere in vista del 2025 sia l’obiettivo più realistico.”