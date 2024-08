F1 | Vowles ribadisce: “Sainz è una figura cruciale per il futuro della Williams”

F1 Sainz Williams – Al termine di una settimana cruciale per il futuro della Williams, James Vowles ha sottolineato l’importanza di avere nella line-up della squadra un pilota esperto e veloce come Carlos Sainz.

In una breve intervista rilasciata a Sky Sports, il Team Principal della squadra inglese ha evidenziato il grande lavoro svolto dal management per convincere l’iberico ad unirsi al team di Grove, ribadendo come Dorilton Capital, attualmente proprietaria del team britannico, abbia confermato le proprie intenzioni per il medio e lungo termine.

Dopo gli anni complicati sotto la gestione di Claire Williams e Jost Capito, il sodalizio nato nel lontano 1977 ha attuato una serie di investimenti, sia umani che tecnici, mirati a garantire buoni risultati non solo per il 2025, ma anche e soprattutto per il 2026 e 2027, quando i nuovi regolamenti potrebbero offrire alle squadre di metà classifica una preziosa opportunità di riscatto nei confronti di Mercedes, McLaren, Red Bull e Ferrari.

Vowles e l’importanza di Sainz in Williams

“Credo che avere due dei migliori piloti al mondo sia un evento straordinario per la Williams e rappresenti un segnale delle grandi cose che ci attendono. Questo dimostra che siamo pronti a fare gli investimenti necessari per raggiungere il vertice, anche se molti di questi investimenti non sono immediatamente visibili. Ciò che è chiaramente evidente è il nostro impegno ad avere con noi i migliori piloti disponibili. Aver superato uno dei più grandi costruttori al mondo mi rende incredibilmente orgoglioso. L’ho detto anche a Carlos: è stato uno dei momenti più belli della mia carriera. E di momenti ne ho avuti tanti. Il fatto che lui abbia scelto noi è una decisione enorme, monumentale.”