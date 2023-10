Formula 1 | McLaren, Norris secondo ad Austin dopo la squalifica di Hamilton

Con un colpo di scena inaspettato, Lando Norris ha guadagnato una posizione nella classifica finale del Gran Premio degli Stati Uniti, finendo secondo, grazie alla squalifica di Lewis Hamilton per un’eccessiva usura degli skid pad sul fondo vettura. Stessa sorte del campione inglese è toccata anche a Charles Leclerc, ma questa è mera cronaca. Per quanto riguarda il pilota della McLaren, la partenza è stata fondamentale per conseguire questo risultato: fulminato il monegasco, scattato malamente dalla pole, l’inglese ha condotto la gara per un po’, poi però il ritmo di Verstappen e quello di Hamilton non gli hanno permesso di fare meglio della terza posizione, poi diventata seconda per quanto scritto prima.

“Ho messo tanta pressione per far partire male Charles – ha detto Norris in mixed zone subito dopo la gara. Tutti mi dicevano che sarebbe stato bello fare una bella partenza, e ho passato tanto tempo con i miei ingegneri per capire i piccoli dettagli su come fare qualcosa di buono, ci ho lavorato ieri e oggi ha funzionato alla perfezione. Ha reso la gara molto più semplice perché le Ferrari non erano così lontane, lo abbiamo visto alla fine con Carlos dietro di me soltanto di 4/5 secondi, non è stata una gara semplice e ho lottato con macchine anche più veloci, però è stata una bella sensazione essere in testa per così tanto tempo. Ho creduto di poter vincere solo alla curva 1, poi mi sono detto che non fosse possibile. Sono il Driver of the Day? Meglio questo del podio (scherza)!”.