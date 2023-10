Formula 1 | GP Stati Uniti, gli highlights della Sprint Shoot-Out [VIDEO]

Formula 1 Sprint Shoot-Out GP Stati Uniti – Vi riportiamo i momenti più belli della Sprint Shoot-Out valida per il Gran Premio degli Stati Uniti, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Al termine di una sessione ricca di emozioni, Max Verstappen è riuscito a ribaltare il risultato ottenuto nella qualifica di ieri sera, garantendosi la partenza al palo nella mini-gara in programma questa sera a mezzanotte. L’olandese si è imposto su Charles Leclerc e Lewis Hamilton per mezzo di un decimo, a conferma del grande equilibrio che si sta registrando in questo fine settimana al Circuit of the Americas di Austin.

Quarta posizione per Lando Norris, seguito a ruota dal compagno di squadra Oscar Piastri e dalla Ferrari di Carlos Sainz, il quale si è lamentato di un feeling con perfetto con la SF-23. Una condizione ovviamente non gradita, ma che l’iberico dovrebbe lasciarsi alle spalle in gara. Sergio Perez, George Russell, Alexander Albon e Pierre Gasly hanno completato i piazzamenti all’interno della top dieci. Appuntamento a mezzanotte per lo start della mini-gara sul tracciato texano del Circuit of the Americas.