Formula 1 | La McLaren accoglie Brando Badoer nel suo programma sviluppo piloti

La McLaren ha annunciato oggi l’inserimento del giovane pilota italiano Brando Badoer nel suo programma McLaren Driver Development a partire da ottobre 2024. Il team ha deciso di esercitare l’opzione contrattuale sul diciottenne dopo un periodo di valutazione durato 12 mesi, durante i quali ha continuato a dimostrare il suo valore in pista. Badoer, figlio di Luca, ex pilota di Ferrari e Minardi attualmente compete nel Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA), è stato osservato attentamente dalla McLaren già dallo scorso anno, quando la scuderia aveva inizialmente firmato un’opzione sul giovane pilota. Le sue performance, sia in FRECA che nelle precedenti competizioni, hanno convinto il team a integrarlo ufficialmente nel programma di sviluppo piloti.

Il debutto in monoposto di Brando è avvenuto nel 2022 nel campionato Formula 4 UAE, anno in cui ha anche gareggiato nella Formula 4 italiana. Nel 2023 ha continuato a competere in entrambe le serie, conquistando cinque podi nella Formula 4 italiana, con due secondi posti nelle tappe di Imola e Monza. Nella pre-stagione 2024, Badoer ha ottenuto tre podi nel Formula Regional Middle East Championship prima di passare alla FRECA con il team Van Amersfoort Racing, dove ha raccolto finora sette podi, inclusi cinque secondi posti. Nel 2025, come parte del suo percorso di crescita all’interno del programma McLaren, Brando correrà per il team Prema Racing nel campionato FIA Formula 3, accanto al compagno di programma Ugo Ugochukwu. Lo sviluppo piloti McLaren è guidato da Stephanie Carlin, Direttore delle operazioni commerciali, e ha l’obiettivo di formare e preparare giovani talenti per i più alti livelli del motorsport, tra cui la Formula 1, l’IndyCar e la Formula E. Con il suo ingresso nel programma di sviluppo, Brando Badoer si unisce a un ristretto gruppo di giovani promesse del motorsport con l’ambizione di arrivare ai vertici delle competizioni internazionali.

“È un piacere dare ufficialmente il benvenuto a Brando nel nostro programma di sviluppo piloti – ha dichiarato Stephanie Carlin. Lo abbiamo seguito attentamente nell’ultimo anno e siamo stati colpiti dalle sue prestazioni da esordiente nel competitivo campionato Formula Regional. L’inserimento di Brando nel programma è stata una decisione naturale, e siamo entusiasti di vederlo correre con i colori McLaren. Siamo impazienti di supportare il suo percorso di crescita mentre si prepara per la stagione FIA Formula 3 con Prema Racing”.

Badoer ha espresso tutto il suo entusiasmo per questa opportunità: “Entrare a far parte del programma McLaren Driver Development è un sogno che si avvera. Essere in un team con una storia così importante nelle corse e con un grande impegno nello sviluppo dei talenti è un’opportunità incredibile. Sono impaziente di competere nel campionato FIA Formula 3 2025 con Prema Racing e ringrazio il team McLaren per il suo supporto. Non vedo l’ora di crescere come pilota e correre con i colori iconici del team”.