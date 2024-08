Formula 1 | Albon avverte Sainz: “In Williams serve un approccio realistico”

Formula 1 Williams Albon – Intervistato da gpfans.com, Alexander Albon ha voluto frenare gli animi in casa Williams dopo il recente annuncio di Carlos Sainz per la stagione 2025 di Formula 1, sottolineando come a Grove, ad oggi, sia irrealistico pensare a una battaglia per il titolo a partire dal 2026.

Nonostante gli enormi sforzi che James Vowles sta portando avanti per far crescere la squadra, sia sul piano tecnico che su quello economico, la compagine inglese accusa un gap ancora importante dai top team presenti sullo schieramento, aspetto che dovrà portare lo stesso pilota iberico ad approcciare con i piedi di piombo a questa nuova esperienza. Albon, ricordiamo, ha recentemente rinnovato il proprio contratto fino al 2026 e per la prima volta lavorerà al fianco dell’attuale portacolori della Ferrari.

Albon suggerisce cautela in Williams

“E’ ottimistico pensare che saremo davanti nel 2026. La Williams deve essere realistica e tenere i piedi ben piantati per terra, soprattutto in questo periodo di grande gioia. È importante concentrarsi sul percorso che dobbiamo compiere per riportare la squadra ad essere competitiva. Carlos è sicuramente una risorsa importante, anche perchè parliamo di un pilota esperte e con un ampio bagaglio di conoscenze derivanti dagli anni in McLaren e Ferrari. Mi trovo bene con lui come con qualsiasi altro pilota, ma ad essere onesti tutto questo non fa molto per me”.