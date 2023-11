F1 | Ferrari e il problema delle partenze, l’analisi di Ivan Capelli [VIDEO]

F1 GP Las Vegas Ferrari – Intervenuto a Race Anatomy, Ivan Capelli ha rimarcato uno dei problemi che la Ferrari ha mostrato nel corso delle ultime gare, ovvero la partenza. Dalla corsa di Suzuka in poi, infatti, la Rossa è sembrata soffrire lo stacco frizione e lo “slancio” verso la prima curva, aspetto che ha portato spesso Carlos Sainz e Charles Leclerc – come avvenuto a Las Vegas – a perdere delle posizioni importanti, anche sul fronte strategia.

Una situazione che la Scuderia dovrà analizzare e correggere non solo in vista di Abu Dhabi, ma anche in ottica 2024. La gara di ieri, ricordiamo, è stata vinta da Max Verstappen davanti a Leclerc e Sergio Perez. Appuntamento tra una settimana a Yas Marina per il Gran Premio di Abu Dhabi, gran finale di questo mondiale 2023 di Formula 1.