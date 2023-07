Formula 1 | Haas, Hulkenberg ottiene il pass per la Q3 nelle qualifiche in Austria

Formula 1 GP Austria Haas – 8° e 19° posizione per Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio d’Austria, decima prova del mondiale 2023 di Formula 1. Il tedesco della Haas, sempre competitiva nel giro secco, è riuscito ad estrarre il massimo dalla VF-23, ottenendo un piazzamento di spessore in vista della gara di domenica pomeriggio. Male invece il danese, penalizzato dal traffico in posta e da diverse sbavature durante il suo ultimo tentativo di attacco al tempo in Q1.

“Lo schieramento di partenza è molto compatto al momento”, ha affermato Magnussen. “Ho trovato del traffico in curva 1 con Max Verstappen, tra l’altro nel mio primo giro dell’ultimo run, ma in ogni caso la tornata non sarebbe stata considerata per track limits. Al secondo tentativo ho commesso un errore in una cambiata e questo mi ha portato a perdere decimi preziosi in curva 3. Quando la griglia è così stretta ogni singolo dettaglio può fare la differenza e come sospettavo quella sbavatura mi è costata diverse posizioni. Normalmente può farla franca, ma oggi purtroppo non è andata come speravamo”.

Qui invece le impressioni di Hulkenberg: “La Q3 per noi è sempre una buona notizia, anche se sappiamo che le nostre difficoltà sono legate più al passo gara. Ad ogni modo sono felice di avere avuto una qualifica senza problemi. Ho estratto tutto dalla vettura, il che è positivo. Abbiamo avuto a disposizione solo una sessione di un’ora e si tratta di davvero poco tempo per mettere insieme il miglior pacchetto possibile. Sabato avremo una prima idea sul proseguo del fine settimana”.