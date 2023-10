Formula 1 | Haas, Hulkenberg ottiene il massimo dalle qualifiche di Losail

Formula 1 qualifiche GP Qatar Haas – Avvio difficile per la Haas sul tracciato di Losail, teatro del prossimo Gran Premio del Qatar di Formula 1. Nico Hulkenberg, abile come sempre a sfruttare al massimo il potenziale della VF-23 sul giro secco, è riuscito a chiudere la sessione ufficiale del venerdì sera in 15° piazza, mentre Kevin Magnussen – in difficoltà fin dalle prime libere – non è riuscito a fare meglio della 19° posizione. Una situazione che lo costringerà alla rimonta nelle tornate di gara che andranno in scena domenica.

“La pista è totalmente nuova per me e devo ammettere che impararla è stato più difficile di quanto mi aspettassi”, ha affermato il danese della Haas. “E’ un circuito complicato da guidare e non essendoci mai stato prima c’è voluto un pò prima di capire bene le traiettorie e il modo di affrontare alcune curve. Onestamente credo che ci sia parecchio margine di crescita. La 19° piazza in qualifica è deludente, ma il fine settimana è ancora lungo e c’è ancora del tempo per riuscire a fare di meglio nelle sessioni di domani e domenica”.

Qui invece le impressioni del tedesco: “E’ stata una giornata frenetica, ma alla fine non è stata abbastanza buona. Ci è mancato un pò di ritmo, oltre che di equilibrio generale. Nei week-end Sprint non c’è la possibilità di testare e quindi non abbiamo potuto approfondire il lavoro sulla vettura, ma in ogni modo non è andata come speravamo. Domani avremo delle condizioni diverse, visto che le temperature saranno ben più alte. Sarà una sorpresa e come sempre dovremo essere bravi ad approfittare delle situazioni. Bisognerà stare in allerta”.